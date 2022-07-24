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Экономика

Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии

Ведомости

Евросоюз на фоне возможного сокращения импорта российского газа надеется нарастить поставки из Нигерии, заявил заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин. В субботу он выступил в Нигерии, где провел встречу с представителями крупнейшего производителя нефти в Африке, пишет Reuters.

По данным Болдуина, страна улучшает безопасность в дельте реки Нигер и планирует вновь открыть Транснигерский трубопровод, что позволит увеличить экспорт газа в Европу. В беседе с Reuters чиновник ЕК сообщил, что блок импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии и существует возможность увеличить этот показатель более чем в два раза.

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Добыче нефти и газа в Нигерии препятствуют кражи и вандализм на трубопроводах, из-за чего чего терминал производителя газа Nigeria LNG (принадлежит госкомпании NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies и Eni) на острове Бонни работает только на 60%, отмечается в статье.

«Если мы сможем выйти за пределы 80%, в этот момент может появиться дополнительный СПГ, который может быть доступен для спотовых грузов, доставляемых в Европу», — сказал Болдуин. По его словам, официальные лица в Нигерии предложили обсудить вопрос поставок еще раз в конце августа, поскольку к этому времени они смогут «добиться реального прогресса».

По данным Reuters, в прошлом году Нигерия экспортировала в ЕС 23 млрд куб. м газа, но с годами эта цифра снижается. По словам Болдуина, в 2018 г. блок закупил в африканской стране 36 млрд куб. м СПГ.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия заявила, что страны - члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март следующего года, напоминает агентство. Мера станет обязательной в случае объявления чрезвычайной ситуации. Венгрия и Португалия выступили против озвученного ЕК плана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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