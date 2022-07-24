Евросоюз собирается нарастить поставки газа из Нигерии

«Если мы сможем выйти за пределы 80%, в этот момент может появиться дополнительный СПГ, который может быть доступен для спотовых грузов, доставляемых в Европу», — сказал Болдуин. По его словам, официальные лица в Нигерии предложили обсудить вопрос поставок еще раз в конце августа, поскольку к этому времени они смогут «добиться реального прогресса».