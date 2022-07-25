Песков: Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу
Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в европейские страны и остается ответственным поставщиком топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не заинтересована в этом», — ответил Песков на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в условиях снижения поставок газа из России ЕС должен готовиться к их полному прекращению (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что Россия — ответственный поставщик газа, она была и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Однако «если Европа продолжит свой путь этого абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, то ситуация будет другая», добавил Песков. По его словам, Россия в этом не заинтересована.
Ранее глава ЕК заявила, что сейчас Россия поставляет газ частично или вообще не поставляет его в 12 стран-членов ЕС, поэтому альянс должен готовиться в полной остановке поставок «рано или поздно». Она призвала страны ЕС, которые мало зависят от поставок из России, также начать экономить газ, потому что они не смогут избежать последствий возможного прекращения поставок на внутренний рынок ЕС.
Весной «Газпром» прекратил поставлять газ нескольким компаниям из Польши, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландов, Германии из-за их отказа оплачивать топливо в рублях. В середине июня «Газпром» сообщил, что из-за застрявшей в Канаде турбины мощность «Северного потока» сократилась до 40%. Власти Канады в результате переговоров с властями Германии решили вернуть оборудование в Россию. Турбину отправили самолетом в Германию, оттуда ее планируют доставить на пароме в Хельсинки и затем по суше в Россию.
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