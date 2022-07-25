Песков: Россия не заинтересована в прекращении поставок газа в Европу

Он подчеркнул, что Россия — ответственный поставщик газа, она была и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Однако «если Европа продолжит свой путь этого абсолютно безрассудного введения ограничений и санкций, которые бьют по ней же, то ситуация будет другая», добавил Песков. По его словам, Россия в этом не заинтересована.