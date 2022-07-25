В Китае спрогнозировали начало убыли населения в ближайшие пять лет

С 1979 по 2015 г. в связи с увеличением числа жителей, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов, китайское правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также семьи, проживающие в деревнях, — там можно было иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей. В июле прошлого года власти Китая отменили штрафы за рождение третьего ребенка