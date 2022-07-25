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Экономика

В Китае спрогнозировали начало убыли населения в ближайшие пять лет

Ведомости

Темпы роста численности населения Китая значительно замедлились — показатель может перейти к убыли до 2025 г., сообщило издание Global Times со ссылкой на главу отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения Китая Яна Вэньчжуана.

По мнению демографов Китая, тенденция на убыль населения долгое время будет доминировать, и для решения этой проблемы нужно улучшение общего уровня популяции и изменение планов экономического развития. 

Согласно данным о рождаемости в 2021 г., которые опубликовали 29 провинций Китая, число новых рождений в стране стало самым низким за последние десятилетия. Только в 6 из 10 крупнейших провинций показатель превысил 500 000, а более 1 млн младенцев родилось только в провинции Гуандун. Число рождений в провинции Хунань упало ниже 500 000 впервые почти за 60 лет, а в провинции Хэнань впервые с 1978 г. родилось менее 800 000 детей. В провинции Цзянси впервые с 1950-х гг. родилось менее 400 000 детей.  

С 1979 по 2015 г. в связи с увеличением числа жителей, которое привело к перегрузке земельных, водных и энергетических ресурсов, китайское правительство стало проводить политику, в соответствии с которой семьям разрешалось иметь только одного ребенка. Исключение составляли случаи многоплодной беременности, а также семьи, проживающие в деревнях, — там можно было иметь двух детей при условии, что старший ребенок — девочка. С 2016 г. такая политика была отменена: семьям разрешили заводить двух детей. В июле прошлого года власти Китая отменили штрафы за рождение третьего ребенка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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