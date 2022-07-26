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Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, августовского, фьючерса на газ прибавила в росте 9,3% и составила 193 за МВ/ч, или $2067 за тысячу куб. м.

Стоимость газа поднялась выше отметки в $2000 впервые с начала марта после сообщения «Газпрома» о том, что с 27 июля на компрессорной станции «Портовая» из эксплуатации выйдет еще один газотурбинный двигатель Siemens, в результате чего объем прокачиваемого газа составит не более 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м, которые составляли 40% от планового объема в 167 млн куб. м. 

Рекордная стоимость газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, тогда стоимость тысячи куб. м газа почти достигла отметки в $3900 на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине. Тогда европейские страны опасались, что в связи с этими событиями транзит российского газа через Украину прекратится. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных