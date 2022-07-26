Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000
Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, августовского, фьючерса на газ прибавила в росте 9,3% и составила 193 за МВ/ч, или $2067 за тысячу куб. м.
Стоимость газа поднялась выше отметки в $2000 впервые с начала марта после сообщения «Газпрома» о том, что с 27 июля на компрессорной станции «Портовая» из эксплуатации выйдет еще один газотурбинный двигатель Siemens, в результате чего объем прокачиваемого газа составит не более 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м, которые составляли 40% от планового объема в 167 млн куб. м.
Рекордная стоимость газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, тогда стоимость тысячи куб. м газа почти достигла отметки в $3900 на фоне начавшейся специальной военной операции на Украине. Тогда европейские страны опасались, что в связи с этими событиями транзит российского газа через Украину прекратится.
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