Песков: Кремль попросит «Газпром» выступить с заявлением по «Северному потоку»

В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций страны. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование в Россию, Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на оборудование. По данным «Коммерсанта», турбину доставили самолетом в Германию, однако там она застряла, потому что Россия не передала нужные документы.