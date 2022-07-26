Песков: Кремль попросит «Газпром» выступить с заявлением по «Северному потоку»
Кремль попросит «Газпром» сделать заявление по ситуации с турбинами для «Северного потока» и объяснить ее с технической точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю — да, действительно есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути», — рассказал Песков.
Он выразил надежду, что оборудование приедет в Россию «скорее раньше, чем позже». Песков напомнил о неполадках с еще одной турбиной газопровода и отметил, что «Газпром» работает над этим.
«Еще раз повторяю — ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений все гарантийные, ремонтные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном рутинном оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — подчеркнул он.
В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций страны. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование в Россию, Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на оборудование. По данным «Коммерсанта», турбину доставили самолетом в Германию, однако там она застряла, потому что Россия не передала нужные документы.
«Северный поток» приостанавливался с 11 по 21 июля на техобслуживание. Его мощность после ремонта осталась на уровне 40%. Накануне «Газпром» сообщил, что из-за проблем с еще одной турбиной прокачка по трубопроводу упадет еще в два раза, до 33 млн куб. м в сутки.
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