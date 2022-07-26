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Песков: Кремль попросит «Газпром» выступить с заявлением по «Северному потоку»

Ведомости

Кремль попросит «Газпром» сделать заявление по ситуации с турбинами для «Северного потока» и объяснить ее с технической точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы обязательно попросим наших коллег в «Газпроме» с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю — да, действительно есть неполадки с турбинами. Турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути», — рассказал Песков.

Он выразил надежду, что оборудование приедет в Россию «скорее раньше, чем позже». Песков напомнил о неполадках с еще одной турбиной газопровода и отметил, что «Газпром» работает над этим.

«Еще раз повторяю — ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против нашей страны. Не будь этих ограничений все гарантийные, ремонтные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном рутинном оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», — подчеркнул он.

В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций страны. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование в Россию, Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на оборудование. По данным «Коммерсанта», турбину доставили самолетом в Германию, однако там она застряла, потому что Россия не передала нужные документы.

«Северный поток» приостанавливался с 11 по 21 июля на техобслуживание. Его мощность после ремонта осталась на уровне 40%. Накануне «Газпром» сообщил, что из-за проблем с еще одной турбиной прокачка по трубопроводу упадет еще в два раза, до 33 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных