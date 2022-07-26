Мишустин заявил о рекордных показателях атомной отрасли РФ за первое полугодие

25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий. Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Помимо него технологическим и атомным надзором, а также развитием технологий в космической отрасли, мобильных сетей связи и квантовых сенсоров будет заниматься Денис Мантуров. Направлением высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли займется первый зампред правительства Андрей Белоусов. Ответственность за развитие генетических технологий, биоинженерии и др. будет на Татьяне Голиковой.