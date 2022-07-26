Мишустин заявил о рекордных показателях атомной отрасли РФ за первое полугодие
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что атомная отрасль вышла на рекордные показатели за первые шесть месяцев 2022 г., сообщает ТАСС.
«В целом она [атомная отрасль] успешно справляется с текущими вызовами. По итогам первого полугодия по ряду направлений вышла на рекордные показатели», — говорит Мишустин.
По словам премьер-министра, атомная индустрия вносит большой вклад в общий энергобаланс страны. Ее доля по всей России составляет около 20%, при этом в европейской части страны — 40%. Сейчас ведется работа над тем, чтобы довести показатель по всей стране до 25%. Для реализации инициативы утверждена генеральная схема размещения объектов атомной энергетики.
Также Мишустин отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в плане строительства АЭС, в Европе, говорит он, в данный момент запланировано строительство более 20 энергоблоков, а также в планах еще столько же. «Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что в этой сфере необходимы будут более активные шаги, чтобы снизить вероятные риски», - отметил он.
Продвижение разработок и продуктов в сфере атомной энергетики необходимо также для повышения технологического суверенитета России.
25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий. Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Помимо него технологическим и атомным надзором, а также развитием технологий в космической отрасли, мобильных сетей связи и квантовых сенсоров будет заниматься Денис Мантуров. Направлением высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли займется первый зампред правительства Андрей Белоусов. Ответственность за развитие генетических технологий, биоинженерии и др. будет на Татьяне Голиковой.
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