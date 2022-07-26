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Экономика

Мишустин заявил о рекордных показателях атомной отрасли РФ за первое полугодие

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что атомная отрасль вышла на рекордные показатели за первые шесть месяцев 2022 г., сообщает ТАСС. 

«В целом она [атомная отрасль] успешно справляется с текущими вызовами. По итогам первого полугодия по ряду направлений вышла на рекордные показатели», — говорит Мишустин. 

По словам премьер-министра, атомная индустрия вносит большой вклад в общий энергобаланс страны. Ее доля по всей России составляет около 20%, при этом в европейской части страны — 40%. Сейчас ведется работа над тем, чтобы довести показатель по всей стране до 25%. Для реализации инициативы утверждена генеральная схема размещения объектов атомной энергетики. 

Также Мишустин отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в плане строительства АЭС, в Европе, говорит он, в данный момент запланировано строительство более 20 энергоблоков, а также в планах еще столько же. «Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что в этой сфере необходимы будут более активные шаги, чтобы снизить вероятные риски», - отметил он.

Продвижение разработок и продуктов в сфере атомной энергетики необходимо также для повышения технологического суверенитета России. 

25 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий. Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Помимо него технологическим и атомным надзором, а также развитием технологий в космической отрасли, мобильных сетей связи и квантовых сенсоров будет заниматься Денис Мантуров. Направлением высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли займется первый зампред правительства Андрей Белоусов. Ответственность за развитие генетических технологий, биоинженерии и др. будет на Татьяне Голиковой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных