Цены на газ в Европе поднялись выше $2350 за тысячу кубометров

Рост цен на энергоносители был спровоцирован сообщением «Газпрома» о приостановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». С сегодняшнего утра поставки газа по «Северному потоку» сократились до 20% от максимальной пропускной способности трубы, то есть до объема в 33 млн куб. м в сутки вместо плановых 167 млн куб. м, подтвердил немецкий оператор Gascade.