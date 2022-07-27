Газета
Экономика

ВВП России в июне снизился на 4,9%

Ведомости

В июне российский ВВП сократился на 4,9% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации в экономике».

В мае падение ВВП составило 4,3%, в апреле – 2,8%. Этому предшествовал рост ВВП на 1,3% в марте, 4,1% в феврале и 5,7% в январе.

В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% г/г после -2,4% г/г в мае), а в сельском хозяйстве в июне наблюдался аналогичный маю рост выпуска на 2,1%. В обрабатывающей промышленности картина неравномерная, признают в Минэкономразвития: в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранился на прошлогоднем уровне, в то время как в экспортно ориентированных отраслях и отраслях с большой долей промежуточного импорта спад только ускорился.

Объемы оптовой торговли и грузооборота транспорта в июне снизились до 5%, а в строительстве рост остановился. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае–июне, по оценке ведомства, упал примерно на 7% преимущественно за счет сокращения оборотов в розничной торговле.

Держащийся на исторических минимумах уровень безработицы вкупе с реализованными мерами социальной политики поддержало динамику реальных располагаемых доходов населения, снижение которых осталось умеренным, отметили в Минэкономразвития.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных