ВВП России в июне снизился на 4,9%

В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% г/г после -2,4% г/г в мае), а в сельском хозяйстве в июне наблюдался аналогичный маю рост выпуска на 2,1%. В обрабатывающей промышленности картина неравномерная, признают в Минэкономразвития: в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранился на прошлогоднем уровне, в то время как в экспортно ориентированных отраслях и отраслях с большой долей промежуточного импорта спад только ускорился.