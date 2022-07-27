ВВП России в июне снизился на 4,9%
В июне российский ВВП сократился на 4,9% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития в своем обзоре «О текущей ситуации в экономике».
В мае падение ВВП составило 4,3%, в апреле – 2,8%. Этому предшествовал рост ВВП на 1,3% в марте, 4,1% в феврале и 5,7% в январе.
В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% г/г после -2,4% г/г в мае), а в сельском хозяйстве в июне наблюдался аналогичный маю рост выпуска на 2,1%. В обрабатывающей промышленности картина неравномерная, признают в Минэкономразвития: в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос, выпуск сохранился на прошлогоднем уровне, в то время как в экспортно ориентированных отраслях и отраслях с большой долей промежуточного импорта спад только ускорился.
Объемы оптовой торговли и грузооборота транспорта в июне снизились до 5%, а в строительстве рост остановился. Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае–июне, по оценке ведомства, упал примерно на 7% преимущественно за счет сокращения оборотов в розничной торговле.
Держащийся на исторических минимумах уровень безработицы вкупе с реализованными мерами социальной политики поддержало динамику реальных располагаемых доходов населения, снижение которых осталось умеренным, отметили в Минэкономразвития.
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