Венгрия планирует закупить у России еще 700 млн кубометров газа

До этого Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно.