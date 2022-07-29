Венгрия планирует закупить у России еще 700 млн кубометров газа
Венгрия рассчитывает летом заключить сделку по покупке у России дополнительно 700 млн кубометров газа, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», – цитирует его ТАСС.
Орбан ожидает, что сделку удастся закрыть летом.
О планах Венгрии закупить дополнительные объемы газа у России ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве.
До этого Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно.
20 июля Еврокомиссия представила план снижения потребления газа на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. С этим предложением не согласились Венгрия, Испания, Португалия и Греция. Однако позже план ЕК удалось согласовать, но с рядом существенных ограничений.
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