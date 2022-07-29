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Экономика

Венгрия планирует закупить у России еще 700 млн кубометров газа

Ведомости

Венгрия рассчитывает летом заключить сделку по покупке у России дополнительно 700 млн кубометров газа, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн куб. м газа», – цитирует его ТАСС.

Орбан ожидает, что сделку удастся закрыть летом. 

О планах Венгрии закупить дополнительные объемы газа у России ранее сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве. 

До этого Венгрия объявила режим чрезвычайного положения в области энергетики на фоне роста цен на энергоносители. Как сообщали в канцелярии премьер-министра страны, это позволит гарантировать выработку достаточного количества энергии в холодное время года в условиях, когда газа в европейских хранилищах недостаточно. 

20 июля Еврокомиссия представила план снижения потребления газа на 15% до марта следующего года, предупредив о возможных трудностях с топливом зимой. С этим предложением не согласились Венгрия, Испания, Португалия и Греция. Однако позже план ЕК удалось согласовать, но с рядом существенных ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных