Годовая инфляция в Еврозоне обновила исторический рекорд
Рост потребительских цен в 19 странах еврозоны достиг рекордных 8,9% в июле в годовом выражении, сообщил сегодня Евростат.
Предварительная оценка агентства показала, что сильнее всего вновь выросли цены на энергоносители (+39,7% в годовом исчислении после повышения на 42% в июне), а также продукты питания, алкоголь и табачная продукция (рост составил 9,8% по сравнению с 8,9% в июне). Промышленные товары подорожали на 4,5% (после 4,3% в июне), а услуги – на 3,7% (после 3,4% в июне).
Как пишет Reuters, эта предварительная оценка существенно превышает прогноз аналитиков в 8,6% и целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Как отмечает агентство, сильнее всего на инфляцию по-прежнему влияют последствия спецоперации России на Украине.
Для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, 21 июля ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5%, повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г. Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».
ЕЦБ также представил новый антикризисный механизм, призванный ограничить фрагментацию в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. По словам президента ЕЦБ Кристины Лагард, механизм позволит регулятору повышать процентные ставки «сколько потребуется» и поможет стабилизировать инфляцию.
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