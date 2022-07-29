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Экономика

Годовая инфляция в Еврозоне обновила исторический рекорд

Ведомости

Рост потребительских цен в 19 странах еврозоны достиг рекордных 8,9% в июле в годовом выражении, сообщил сегодня Евростат.

Предварительная оценка агентства показала, что сильнее всего вновь выросли цены на энергоносители (+39,7% в годовом исчислении после повышения на 42% в июне), а также продукты питания, алкоголь и табачная продукция (рост составил 9,8% по сравнению с 8,9% в июне). Промышленные товары подорожали на 4,5% (после 4,3% в июне), а услуги – на 3,7% (после 3,4% в июне).

Как пишет Reuters, эта предварительная оценка существенно превышает прогноз аналитиков в 8,6% и целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Как отмечает агентство, сильнее всего на инфляцию по-прежнему влияют последствия спецоперации России на Украине.

Для того, чтобы вернуть инфляцию к целевым показателям, 21 июля ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5%, повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г. Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».

ЕЦБ также представил новый антикризисный механизм, призванный ограничить фрагментацию в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. По словам президента ЕЦБ Кристины Лагард, механизм позволит регулятору повышать процентные ставки «сколько потребуется» и поможет стабилизировать инфляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных