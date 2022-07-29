Годовая инфляция в Еврозоне обновила исторический рекорд

Предварительная оценка агентства показала, что сильнее всего вновь выросли цены на энергоносители (+39,7% в годовом исчислении после повышения на 42% в июне), а также продукты питания, алкоголь и табачная продукция (рост составил 9,8% по сравнению с 8,9% в июне). Промышленные товары подорожали на 4,5% (после 4,3% в июне), а услуги – на 3,7% (после 3,4% в июне).