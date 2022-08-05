Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян
Министерство сельского хозяйства России предложило ввести систему квотирования поставок импортных семян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.
«Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян — это недружественные страны», — сказала Лут. Так как семена относятся к продовольственной безопасности, России необходимо переходить к квотированию поставок импортных семян, постепенно снижая квоты, добавляет она.
По мнению замминистра, сейчас важно начать стимулирование развития селекции, чтобы этим занялся бизнес, а не только научная сфера. Больше всего Россия зависит от поставок сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника, отмечает Лут. «И вопрос селекционеров здесь ключевой, потому что, к сожалению, количество селекционеров у нас небольшое, мотивации заниматься этим даже у начинающих нет», — говорит она.
27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что производители овощей получат субсидии на агротехнические работы в рамках нового федерального проекта. Ожидается, что федеральный проект по овощам начнет свою работу с 2023 г., уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В законопроекте будут консолидированы все меры поддержки по овощам, а также будут добавлены меры с учетом проведения агротехнических работ. Мишустин полагает, что к 2030 г. производство овощей в стране вырастет на 20%, в частности картофеля — на 18%.
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