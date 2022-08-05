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Экономика

Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян

Ведомости

Министерство сельского хозяйства России предложило ввести систему квотирования поставок импортных семян, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

«Мы все время жили на иностранных семенах. Даже те поставщики, которые говорили нам, что не уйдут никогда, они получат какое-то распоряжение от недружественных стран, а 90% семян — это недружественные страны», — сказала Лут. Так как семена относятся к продовольственной безопасности, России необходимо переходить к квотированию поставок импортных семян, постепенно снижая квоты, добавляет она.

По мнению замминистра, сейчас важно начать стимулирование развития селекции, чтобы этим занялся бизнес, а не только научная сфера. Больше всего Россия зависит от поставок сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и подсолнечника, отмечает Лут. «И вопрос селекционеров здесь ключевой, потому что, к сожалению, количество селекционеров у нас небольшое, мотивации заниматься этим даже у начинающих нет», — говорит она.

27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что производители овощей получат субсидии на агротехнические работы в рамках нового федерального проекта. Ожидается, что федеральный проект по овощам начнет свою работу с 2023 г., уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В законопроекте будут консолидированы все меры поддержки по овощам, а также будут добавлены меры с учетом проведения агротехнических работ. Мишустин полагает, что к 2030 г. производство овощей в стране вырастет на 20%, в частности картофеля — на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных