Минсельхоз предложил установить квоту на импорт семян

27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что производители овощей получат субсидии на агротехнические работы в рамках нового федерального проекта. Ожидается, что федеральный проект по овощам начнет свою работу с 2023 г., уточнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В законопроекте будут консолидированы все меры поддержки по овощам, а также будут добавлены меры с учетом проведения агротехнических работ. Мишустин полагает, что к 2030 г. производство овощей в стране вырастет на 20%, в частности картофеля — на 18%.