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Экономика

Потребление газа на Украине снизилось на 40%

Ведомости

Объемы потребляемого газа на Украине в среднем снизились на 40% с февраля, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, передает ТАСС.

«Мы сейчас уже считаем по факту потребления... В среднем это 40%, а где-то 45% и 50% падения», – заявил он.

Министр признал, что предстоящий отопительный сезон в стране будет одним из сложнейших, однако власти планируют создать запас газа для возможных кризисных ситуаций для производства электроэнергии. Сейчас на Украине электроэнергия производится в избытке, страна может экспортировать ее в страны ЕС и Молдавию, добавил он.

На конец июля самым крупным внешним поставщиком газа для Украины была Польша. Виртуальный реверс из страны стал невозможен с мая, поскольку Польша отказалась платить «Газпрому» в рублях. Ранее Украина закупала российский газ из Словакии и Венгрии по виртуальному реверсу, получая его из общего потока. Теперь же «Нафтогазу» приходится дожидаться, пока поток газа пересечет границы, а после вернется на Украину из европейских стран.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в конце июля заявил, что к августу запасы хранилищ составят 11,8 млрд куб. м газа. По его словам, компания продолжает накапливать газ со скоростью 34–35 млн куб. м в сутки. Для прохождения отопительного сезона (начинается в середине октября) Украине требуется 15-19 млрд куб. м газа.

26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе». По его словам, страна готовится к зиме и ищет решения для прохождения отопительного сезона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных