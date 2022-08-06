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Экономика

Reuters узнал о переговорах минфина США с Индонезией по ценам на российскую нефть

Ведомости

Представитель министерства финансов США Элизабет Розенберг намерена посетить Индонезию и Сингапур на следующей неделе. В ходе визита она планирует обсудить с местными властями ограничения цен на российскую нефть, сообщает Reuters.

Розенберг также встретится с представителями бизнеса в области энергетики и финансов, отмечает агентство.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. Вице-премьер России Александр Новак же считает, что такой шаг может создать еще больше проблем — вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок. Агентство Bloomberg 5 августа сообщило, что, в отличие от G7, около половины стран «Большой двадцатки» (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества.

Ранее по теме: Цены на нефть пошли вниз на фоне стабилизации глобального спроса

5 августа президент России Владимир Путин запретил до конца 2022 г. сделки с долями иностранцев из «недружественных стран» в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭКа и банках. Запрет распространяется на стратегические предприятия, российские кредитные организации, компании в сфере ТЭКа, которые производят оборудование и оказывают услуги по сервисному обслуживанию и ремонту, поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтеперерабатывающие организации. Также ограничение коснется пользователей крупных российских участков недр с месторождениями углеводородного сырья с запасами не менее 20 млн т нефти, 20 млрд куб. м газа или 35 млн т угля, залежей металлов и минералов (уран, кварц, никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, медь), а также алмазов, золота, платины, лития. В списке также фигурируют разработчики месторождений на шельфе. Отдельно в документе прописано, что запрет распространяется на соглашения о разделе продукции по нефтегазовому проекту «Сахалин-1» и Харьягинскому месторождению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных