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Экономика

В Зерновом союзе допустили потерю до 15% урожая зерна из-за непогоды

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Плохие погодные условия в России могут привести к потере порядка 15% от общего урожая зерна, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.

«Я рассчитываю средний показатель по потерям по сумме факторов в районе 15%», — сказал он.

Сейчас урожайность составляет порядка 42,6 ц/га, показатели в 2021 г. за аналогичный период составляли 31,8 ц/га. Злочевский считает, что по итогам года урожайность упадет до 36,1 ц/га.

Злочевский уточнил, что по данным на 4 августа в России собрано 56,5 млн т зерновых, это на 8 млн т меньше прогноза. Причины падения урожая во многом связаны с погодными условиями — сильные дожди привели к тому, что зерно начало прорастать, а это приводит к потерям при уборке урожая. Также обильные дожди сделали зерно влажным, а значит, когда зерно будет просушено, оно значительно потеряет в весе.

5 августа глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что существуют риски, которые не позволят достигнуть отметки в 130 млн т урожая в 2022 г. В России, по словам Патрушева, ведутся интенсивные работы во всех федеральных округах: убрано 27% площади, собрано 44 млн т зерновых. Причины падения урожая кроются в его поздней уборке аграриями из-за холодной весны, а также в том, что работы осложнены дождями, высокой влажностью и ветром. Более того, сильно увеличена нагрузка на сельхозтехнику и присутствуют проблемы с поставками зарубежных комплектующих для иностранной техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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