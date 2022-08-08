В Зерновом союзе допустили потерю до 15% урожая зерна из-за непогоды

5 августа глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что существуют риски, которые не позволят достигнуть отметки в 130 млн т урожая в 2022 г. В России, по словам Патрушева, ведутся интенсивные работы во всех федеральных округах: убрано 27% площади, собрано 44 млн т зерновых. Причины падения урожая кроются в его поздней уборке аграриями из-за холодной весны, а также в том, что работы осложнены дождями, высокой влажностью и ветром. Более того, сильно увеличена нагрузка на сельхозтехнику и присутствуют проблемы с поставками зарубежных комплектующих для иностранной техники.