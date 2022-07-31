Зеленский заявил о сокращении украинского урожая зерна вдвое в 2022 году
Урожай зерна на Украине в 2022 г. может оказаться «вдвое меньше», сообщил президент страны Владимир Зеленский в Twitter.
«Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша основная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением», — написал он.
Зеленский отметил, что для грузов с зерном будут найдены «альтернативные пути доставки».
Ранее турецкая газета Star сообщила, что первое судно с зерном покинет Украину 1 августа. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что власти Турции находятся «в постоянном контакте» с украинской и российской сторонами. По словам представителя президента Турции, корабли готовы выйти из порта Одессы.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
27 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работы Совместного координационного центра по зерну в Стамбуле. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов на Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.