Росстат предварительно оценил снижение ВВП России во II квартале на 4%
Спад российской экономики во II квартале, по предварительной оценке, составил 4%, сообщил сегодня Росстат.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г., по предварительной оценке, составил 96,0%», – говорится в сообщении.
Предварительная оценка ведомства за II квартал основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. По данным ведомства, за отчетный период оптовый товарооборот в стране снизился на 15,3%, розничный – на 9,8%, водоснабжение и утилизация отходов – на 8,9%, пассажирооборот – на 5,3%, обрабатывающие производства – на 3,3%, а грузооборот – на 2,9%.
Публикация первой оценки II квартала запланирована на 9 сентября, подчеркнули в ведомстве.
В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале также на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После этого глава Минэка Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной. По его словам, сельское хозяйство в июне продолжило расти, также улучшились показатели добывающей промышленности, что во многом стабилизировало динамику в июне и предотвратило прогнозируемое снижение.
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