Газета
Экономика

Росстат предварительно оценил снижение ВВП России во II квартале на 4%

Ведомости

Спад российской экономики во II квартале, по предварительной оценке, составил 4%, сообщил сегодня Росстат.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2022 г. относительно соответствующего периода 2021 г., по предварительной оценке, составил 96,0%», – говорится в сообщении.

Предварительная оценка ведомства за II квартал основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики. По данным ведомства, за отчетный период оптовый товарооборот в стране снизился на 15,3%, розничный – на 9,8%, водоснабжение и утилизация отходов – на 8,9%, пассажирооборот – на 5,3%, обрабатывающие производства – на 3,3%, а грузооборот – на 2,9%.

Публикация первой оценки II квартала запланирована на 9 сентября, подчеркнули в ведомстве. 

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале также на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После этого глава Минэка Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной. По его словам, сельское хозяйство в июне продолжило расти, также улучшились показатели добывающей промышленности, что во многом стабилизировало динамику в июне и предотвратило прогнозируемое снижение.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризиса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных