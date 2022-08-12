Росстат предварительно оценил снижение ВВП России во II квартале на 4%

В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале также на 4%, а за полугодие – на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После этого глава Минэка Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной. По его словам, сельское хозяйство в июне продолжило расти, также улучшились показатели добывающей промышленности, что во многом стабилизировало динамику в июне и предотвратило прогнозируемое снижение.