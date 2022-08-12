Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризиса

Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризисаВВП страны в этом случае будет сокращаться три года подряд
Банк России включил в проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) в качестве альтернативного сценарий глобального финансового и экономического кризиса, который при сочетании факторов может начаться уже в начале следующего года. Документ опубликован на сайте ЦБ.
Сценарий «глобальный кризис» предполагает усиление фрагментации в мировой экономике, когда международная торговля все больше будет концентрироваться в региональных блоках, говорится в документе. В этом случае страны в большей степени будут ориентироваться на увеличение локализации производств. На этом фоне в сценарии в начале 2023 г. предполагается реализация одновременно двух рисков, сочетание которых может усилить дисбалансы в мировой экономике и привести к новому глобальному финансовому и экономическому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007–2008 гг.
Первый фактор – это устойчиво высокая инфляция в крупнейших экономиках, которая может потребовать более резкого и существенного ужесточения ДКП в этих странах. «Следствием этого будет рецессия в крупнейших экономиках. В странах с формирующимися рынками, особенно в тех, где сложился большой объем внешнего долга, из-за роста внешних ставок может заметно снизиться устойчивость финансового положения», – отмечает ЦБ.
Второе условие реализации сценария – усиление геополитической напряженности в мире, в том числе введение новых санкций против российской экономики.
Мировой кризис спровоцирует снижение внешнего спроса, а значит, падение цен и объемов российского экспорта – это существенно осложнит структурную перестройку и адаптацию России к новым условиям, считают в ЦБ. В этом случае российский ВВП в 2023 г. сократится сильнее (спад на 5,5-8,5%), чем в 2022 г. (спад на 4-6%). В 2024 г. падение продолжится (на 2-3%), и лишь в 2025 г. возможен небольшой рост – от 0 до 1%, прогнозирует ЦБ.
Годовая инфляция в России в 2023 г. вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся, полагает регулятор. ЦБ существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г., говорится в документе. Ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 10,5-10,8% в 2022 г., 11,5–13,5% в 2023 г., 12-13% в 2024 г., 6-7% в 2025 г.
Экспорт и импорт в этом случае будут падать три года подряд. Поставки из России сократятся на 13-17%, 26-30%, 14,5-16,5% в 2022-2024 г. соответственно. Импорт снизится на 27,5-31,5% в 2022 г., 22-26% – в 2023 г., 14,5-16,5% – в 2024 гг. В 2025 г. рост показателей будет в пределах 1%.
Базовый сценарий
В базовом сценарии мировая экономика продолжает замедляться, так как в ответ на ускорение инфляции крупнейшие центральные банки будут повышать ставки. «Однако осторожная денежно-кредитная политика позволит крупнейшим экономикам избежать масштабной рецессии», – считает ЦБ.
Введенные в отношении российской экономики санкции в основном сохранятся на всем прогнозном горизонте, прогнозирует Банк России. Согласно этому сценарию, в 2022 г. ВВП России сократится на 4-6%, в 2023 г. – на 1-4%, в 2024 г. и 2025 г. – вырастет на 1,5-2,5%.
Под влиянием денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 12–15% в 2022 г., снизится до 5–7% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи цели. «Возвращение годовой инфляции к цели будет постепенным, в том числе из-за неизбежной подстройки относительных цен по широкому кругу товаров и услуг в процессе структурной перестройки российской экономики», – ожидают в Банке России.
В базовом сценарии ключевая ставка будет в диапазоне 10,5–10,8% годовых в 2022 г., 6,5–8,5% годовых в 2023 г. и 6,0–7,0% годовых в 2024 г. К 2025 г. Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон. Однако в период структурной перестройки экономики неопределенность ее оценок выше, поэтому Банк России будет оценивать совокупное воздействие на нее факторов по мере накопления данных.
Ускоренная адаптация
Альтернативный сценарий «Ускоренная адаптация» предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям по сравнению с базовым сценарием при схожем состоянии мировой экономики и геополитического фона. В этом сценарии масштабной рецессии в мировой экономике удастся избежать, полагает регулятор.
По прогнозу ЦБ, более быстрая структурная перестройка экономики будет происходить в первую очередь за счет лучшей, чем в базовом сценарии, динамики импорта. Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте, говорится в документе. Стоимостные объемы экспорта также расширятся благодаря росту физических объемов поставок, в том числе нефти и газа, – этому будут способствовать определение новых маршрутов и способов доставки энергоресурсов, снижение транспортных, страховых и прочих логистических издержек.
В этом сценарии рост российской экономики возможен уже в 2023 г. (прогноз от -2% до +1%). В 2024 г. ожидается рост ВВП на 2,5-3,5%, в 2025 г. – на 2-3%. Годовая инфляция вернется на уровень, близкий к цели, уже к концу 2023 г. при более мягкой денежно-кредитной политике по сравнению с базовым сценарием. В 2024–2025 гг. годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке, находящейся в нейтральном диапазоне 5,0–6,0% годовых.