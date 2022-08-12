Банк России назвал условия для наступления глобального финансового кризиса

Годовая инфляция в России в 2023 г. вырастет до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления ограничений на стороне предложения, инфляционные ожидания также увеличатся, полагает регулятор. ЦБ существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 г., говорится в документе. Ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 10,5-10,8% в 2022 г., 11,5–13,5% в 2023 г., 12-13% в 2024 г., 6-7% в 2025 г.