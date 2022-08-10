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Эксперты оценили возможность нарастить расходы бюджета на 5 трлн руб. в год

Об увеличении трат на такую сумму министерства попросили на бюджетной комиссии
Любовь Романова Антон Козлов
В целом Минфин может себе позволить пару лет увеличивать госрасходы за счет выпуска нового долга, расходования средств ФНБ и использования остатков в банках / Максим Стулов / Ведомости

Министерства и ведомства на прошедшем 9 августа заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на следующие три года попросили увеличить расходы на 5 трлн руб. ежегодно, сообщил журналистам представитель Минфина. При этом плановый период характеризуется высокими рисками для сбалансированности бюджета, считает министр финансов Антон Силуанов (его слова приводятся в сообщении).

В этот же день ведомство отчиталось о сокращении бюджетного профицита в январе – июле почти в 3 раза: до 482 млрд руб. с 1,374 трлн руб. по итогам полугодия. За семь месяцев расходы бюджета составили 15,3 трлн руб., доходы – 15,8 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 7,2 трлн руб.), следует из предварительных данных Минфина. Исходя из предварительных данных за шесть месяцев, в июле доходы бюджета могли составить 1,761 трлн руб. (нефтегазовые – меньше половины: 771 млрд руб.), а расходы – 2,653 трлн руб. Таким образом, дефицит в этом месяце оценивается в 892 млрд руб. после дефицита 122 млрд руб. в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле доходы упали на 26%, расходы, напротив, выросли на 25%, следует из расчетов «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных