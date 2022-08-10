Эксперты оценили возможность нарастить расходы бюджета на 5 трлн руб. в год

В этот же день ведомство отчиталось о сокращении бюджетного профицита в январе – июле почти в 3 раза: до 482 млрд руб. с 1,374 трлн руб. по итогам полугодия. За семь месяцев расходы бюджета составили 15,3 трлн руб., доходы – 15,8 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 7,2 трлн руб.), следует из предварительных данных Минфина. Исходя из предварительных данных за шесть месяцев, в июле доходы бюджета могли составить 1,761 трлн руб. (нефтегазовые – меньше половины: 771 млрд руб.), а расходы – 2,653 трлн руб. Таким образом, дефицит в этом месяце оценивается в 892 млрд руб. после дефицита 122 млрд руб. в июне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июле доходы упали на 26%, расходы, напротив, выросли на 25%, следует из расчетов «Ведомостей».