Европа увеличила поставки лекарств и косметики в Россию

К крупнейшим экспортерам сообщества Eurostat относит Германию, чей экспорт в РФ в июне вырос к маю на 5,4% и составил 1,16 млрд евро, и Италию, которая в июне поставила товары на 532 млн евро. Польша нарастила экспорт почти в два раза до 395 млн евро, а Литва, Латвия и Эстония — на 34% до 481 млн евро.