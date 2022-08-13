Газета
Экономика

Европа увеличила поставки лекарств и косметики в Россию

Ведомости

Страны Евросоюза в июне нарастили экспорт товаров в Россию, объем поставок за месяц увеличился на 18% до 4,45 млрд евро, следует из внешнеторговых данных Eurostat, которые изучил РБК

В июне прошлого года экспорт европейской продукции из России составил 7,21 млрд евро. С введением ограничений на фоне проведения спецоперации на Украине поставки в апреле 2022 г., по данным статистической службы, снизились до 2,78 млрд евро. В мае страны ЕС нарастили экспорт до 3,78 млрд евро. 

К крупнейшим экспортерам сообщества Eurostat относит Германию, чей экспорт в РФ в июне вырос к маю на 5,4% и составил 1,16 млрд евро, и Италию, которая в июне поставила товары на 532 млн евро. Польша нарастила экспорт почти в два раза до 395 млн евро, а Литва, Латвия и Эстония — на 34% до 481 млн евро.

Ранее по теме: ЕС частично снимет запрет на поставки в РФ товаров и услуг для авиации

Европейские страны после начала спецоперации стали поставлять в Россию больше фармацевтической продукции, промышленного оборудования, парфюмерии и косметики. 

В марте Россия импортировала лекарства на 853 млн евро, поставки этой категории тогда обошли экспорт промышленного оборудования. В июне промышленные поставки увеличились на 21% до 1,12 млрд евро, однако по сравнению с показателями прошлого года ввоз этой продукции упал на треть.  

Экспорт парфюмерии и косметики из ЕС летом увеличился до 108 млн евро (+38%), пластмасс и изделий из них — до 234 млн евро (+16%), оптических, измерительных, контрольных, медицинских приборов и инструментов — до 268 млн евро (+38%), электрооборудования и компонентов —187 млн евро (+7%).

В марте Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в ответ на проведение военной операции на Украине ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. О запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США, затем такое решение приняли в ЕС.

После начала спецоперации страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС тогда запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных