Европа увеличила поставки лекарств и косметики в Россию
В июне прошлого года экспорт европейской продукции из России составил 7,21 млрд евро. С введением ограничений на фоне проведения спецоперации на Украине поставки в апреле 2022 г., по данным статистической службы, снизились до 2,78 млрд евро. В мае страны ЕС нарастили экспорт до 3,78 млрд евро.
К крупнейшим экспортерам сообщества Eurostat относит Германию, чей экспорт в РФ в июне вырос к маю на 5,4% и составил 1,16 млрд евро, и Италию, которая в июне поставила товары на 532 млн евро. Польша нарастила экспорт почти в два раза до 395 млн евро, а Литва, Латвия и Эстония — на 34% до 481 млн евро.
Европейские страны после начала спецоперации стали поставлять в Россию больше фармацевтической продукции, промышленного оборудования, парфюмерии и косметики.
В марте Россия импортировала лекарства на 853 млн евро, поставки этой категории тогда обошли экспорт промышленного оборудования. В июне промышленные поставки увеличились на 21% до 1,12 млрд евро, однако по сравнению с показателями прошлого года ввоз этой продукции упал на треть.
Экспорт парфюмерии и косметики из ЕС летом увеличился до 108 млн евро (+38%), пластмасс и изделий из них — до 234 млн евро (+16%), оптических, измерительных, контрольных, медицинских приборов и инструментов — до 268 млн евро (+38%), электрооборудования и компонентов —187 млн евро (+7%).
В марте Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России в ответ на проведение военной операции на Украине ввел запрет на экспорт в Россию автомобилей и другого транспорта стоимостью дороже 50 000 евро. О запрете экспортировать в Россию и Белоруссию предметы роскоши сообщили США, затем такое решение приняли в ЕС.
После начала спецоперации страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других стран закрыли свое небо для российских самолетов. ЕС тогда запретил экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта.