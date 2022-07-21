ЕС частично снимет запрет на поставки в РФ товаров и услуг для авиации
Евросоюз разрешил оказывать России техническую помощь в области товаров и услуг для авиации в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации, сообщил Совет ЕС. Также союз несколько изменит запрет на заключение сделок с российскими госструктурами, чтобы обеспечить доступ к правосудию.
В совете рассказали, что ЕС продлит освобождение от запрета на совершение сделок с сельхозпродукцией и сделок по транспортировке нефти в третьи страны, чтобы избежать потенциальных рисков для продовольственной и энергетической безопасности в мире.
«В более широком смысле ЕС стремится избегать всех мер, которые могут привести к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире. Ни одна из мер, принятых сегодня или ранее в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, никоим образом не направлена на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — заявили в Совете ЕС. Также санкции ЕС не препятствуют третьим странам и их гражданам покупать фармацевтические или медицинские товары в России.
В совете напомнили, что в седьмой пакет санкций ЕС, который был одобрен сегодня, вошел запрет на покупку, импорт или передачу золота, которое было произведено в России и экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну. Запрет коснется и ювелирных украшений. ЕС решил усилить контроль за экспортом технологий двойного назначения и передовых технологий, расширить действие запрета на прием депозитов россиян и внести в санкционный список новые физические и юридические лица.
Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщало, что новые ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Также под санкции могут попасть и ряд судоходных и оружейных компаний, движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».
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