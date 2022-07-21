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ЕС частично снимет запрет на поставки в РФ товаров и услуг для авиации

Ведомости

Евросоюз разрешил оказывать России техническую помощь в области товаров и услуг для авиации в той мере, в какой это нужно для обеспечения работы Международной организации гражданской авиации, сообщил Совет ЕС. Также союз несколько изменит запрет на заключение сделок с российскими госструктурами, чтобы обеспечить доступ к правосудию.

В совете рассказали, что ЕС продлит освобождение от запрета на совершение сделок с сельхозпродукцией и сделок по транспортировке нефти в третьи страны, чтобы избежать потенциальных рисков для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

«В более широком смысле ЕС стремится избегать всех мер, которые могут привести к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире. Ни одна из мер, принятых сегодня или ранее в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, никоим образом не направлена на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — заявили в Совете ЕС. Также санкции ЕС не препятствуют третьим странам и их гражданам покупать фармацевтические или медицинские товары в России.

В совете напомнили, что в седьмой пакет санкций ЕС, который был одобрен сегодня, вошел запрет на покупку, импорт или передачу золота, которое было произведено в России и экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну. Запрет коснется и ювелирных украшений. ЕС решил усилить контроль за экспортом технологий двойного назначения и передовых технологий, расширить действие запрета на прием депозитов россиян и внести в санкционный список новые физические и юридические лица.

Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщало, что новые ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Также под санкции могут попасть и ряд судоходных и оружейных компаний, движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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