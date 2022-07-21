ЕС частично снимет запрет на поставки в РФ товаров и услуг для авиации

«В более широком смысле ЕС стремится избегать всех мер, которые могут привести к отсутствию продовольственной безопасности во всем мире. Ни одна из мер, принятых сегодня или ранее в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине, никоим образом не направлена на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией», — заявили в Совете ЕС. Также санкции ЕС не препятствуют третьим странам и их гражданам покупать фармацевтические или медицинские товары в России.