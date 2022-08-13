В Венгрии заявили о поставках российского газа сверх установленных контрактов
«Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров. Об этом сообщил госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.
«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 млн кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам. Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников», – сказал Менцер (цитата по «РИА Новости»).
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров, отметил Менцер. Именно это, по словам дипломата, привело к соглашению, в результате которого 12 августа «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов.
Менцер также добавил, что уже ведутся переговоры по сентябрьскому графику поставок.
4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по одной из веток нефтепровода в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стала невозможность оплатить услуги по прокачке нефти через украинскую территорию после введения седьмого пакета европейских санкций. Направленный через Газпромбанк платеж вернулся на счет «Транснефти».
10 августа стало известно о возобновлении транзита российской нефти в адрес Венгрии и Словакии. Это произошло после того, как местные операторы, венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft, договорились с украинской стороной и самостоятельно оплатили транзит нефти.