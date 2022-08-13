В Венгрии заявили о поставках российского газа сверх установленных контрактов

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров, отметил Менцер. Именно это, по словам дипломата, привело к соглашению, в результате которого 12 августа «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов.