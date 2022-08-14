Saudi Aramco получила рекордную прибыль по итогам II квартала 2022 года

В мае Saudi Aramco также обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире. Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%.