Saudi Aramco получила рекордную прибыль по итогам II квартала 2022 года
Чистая прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании в мире Saudi Aramco в первом полугодии 2022 г. выросла на 86% в годовом выражении — до рекордных $87,9 млрд. В отчете компании говорится, что основными факторами роста показателей стали высокие цены на энергоресурсы и повышенный спрос.
Во II квартале текущего года чистая прибыль компании составила $48,4 млрд. Компания также сообщила о выплате дивидендов в III квартале на сумму $18,8 млрд.
«Aramco достигла рекордной квартальной и полугодовой чистой прибыли в размере $48,4 млрд за II квартал и $87,9 млрд за первое полугодие по сравнению с $25,5 млрд и $47,2 млрд соответственно в аналогичных периодах 2021 г.», — говорится в сообщении компании.
Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти во все регионы мира в мае 2022 г., сообщило агентство Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в мае. Отмечается, что это на $4,40 больше, чем в апреле.
В мае Saudi Aramco также обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире. Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%.
В начале февраля The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляло на тот момент примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании.