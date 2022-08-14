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Экономика

Saudi Aramco получила рекордную прибыль по итогам II квартала 2022 года

Ведомости

Чистая прибыль крупнейшей нефтедобывающей компании в мире Saudi Aramco в первом полугодии 2022 г. выросла на 86% в годовом выражении — до рекордных $87,9 млрд. В отчете компании говорится, что основными факторами роста показателей стали высокие цены на энергоресурсы и повышенный спрос.

Во II квартале текущего года чистая прибыль компании составила $48,4 млрд. Компания также сообщила о выплате дивидендов в III квартале на сумму $18,8 млрд.

«Aramco достигла рекордной квартальной и полугодовой чистой прибыли в размере $48,4 млрд за II квартал и $87,9 млрд за первое полугодие по сравнению с $25,5 млрд и $47,2 млрд соответственно в аналогичных периодах 2021 г.», — говорится в сообщении компании.

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Саудовская Аравия подняла цены на поставки нефти во все регионы мира в мае 2022 г., сообщило агентство Bloomberg. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены на нефть сорта Arab Light для азиатских покупателей на $9,35 за баррель в мае. Отмечается, что это на $4,40 больше, чем в апреле.

В мае Saudi Aramco также обогнала американскую Apple по рыночной капитализации и вновь стала самой дорогой компанией в мире. Apple занимала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет — с 2020 г., достигнув в начале 2022 г. более $3 трлн. Однако к 11 мая оценка снизилась на 19%, а капитализация Saudi Aramco выросла на 27%.

В начале февраля The Wall Street Journal сообщала, что Saudi Aramco запланировала вторичное размещение своих акций на общую сумму $50 млрд, что составляло на тот момент примерно 2,5% от общего акционерного капитала компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных