Минцифры предложило облегчить правила льготного кредитования для IT-компаний
Минцифры России подготовило проект, в котором содержится предложение упростить правила выдачи кредитов по льготным условиям на реализацию проектов цифровой трансформации на основе отечественных IТ-решений. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства России, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Предлагаемые изменения позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделают программу льготного кредитования более доступной для ИТ-организаций, а также обеспечат сохранение плановой динамики внедрения российского программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости», — сказано в пояснительной записке (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно документу, среди предложений — отмена условия о том, что IT-компания должна получать налоговые льготы и применять пониженные страховые взносы. Эта инициатива сможет привлечь дополнительное финансирование в отрасль и предоставит льготные кредиты российским разработчикам на текущую деятельность и реализацию новых проектов.
Также Минцифры предложило отменить обязательство по индексации зарплаты сотрудников согласно нормам трудового законодательства, отменить запрет на размещение собственных денег на депозитах (при этом подобный запрет в отношении кредитных средств, выданных по льготным условиям, по-прежнему сохраняется) и уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств. При этом условие об обеспечении сохранения занятости на период действия договора не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 г. продолжает действовать.
В 2022 г. правительство выделит 21,5 млрд руб. в качестве поддержки отрасли информационных технологий. Часть этих средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий — она не должна превышать 3%, что обеспечит льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.
Кредиты на эти проекты выдают уполномоченные банки по льготной ставке от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний она не превышает 3% годовых. К 1 августа был сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму порядка 52,2 млрд руб., которые будут направлены на поддержку проектов по внедрению отечественных IT-решенией. Уже сейчас поддержано 97 проектов, к участию в механизме поддержки привлечены 23 кредитных организации, отмечают в Минцифры.
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