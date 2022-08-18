Газета
Экономика

Минцифры предложило облегчить правила льготного кредитования для IT-компаний

Ведомости

Минцифры России подготовило проект, в котором содержится предложение упростить правила выдачи кредитов по льготным условиям на реализацию проектов цифровой трансформации на основе отечественных IТ-решений. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства России, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагаемые изменения позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделают программу льготного кредитования более доступной для ИТ-организаций, а также обеспечат сохранение плановой динамики внедрения российского программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости», — сказано в пояснительной записке (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно документу, среди предложений — отмена условия о том, что IT-компания должна получать налоговые льготы и применять пониженные страховые взносы. Эта инициатива сможет привлечь дополнительное финансирование в отрасль и предоставит льготные кредиты российским разработчикам на текущую деятельность и реализацию новых проектов.

Также Минцифры предложило отменить обязательство по индексации зарплаты сотрудников согласно нормам трудового законодательства, отменить запрет на размещение собственных денег на депозитах (при этом подобный запрет в отношении кредитных средств, выданных по льготным условиям, по-прежнему сохраняется) и уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств. При этом условие об обеспечении сохранения занятости на период действия договора не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 г. продолжает действовать.

В 2022 г. правительство выделит 21,5 млрд руб. в качестве поддержки отрасли информационных технологий. Часть этих средств пойдет на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий — она не должна превышать 3%, что обеспечит льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.

Кредиты на эти проекты выдают уполномоченные банки по льготной ставке от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний она не превышает 3% годовых. К 1 августа был сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму порядка 52,2 млрд руб., которые будут направлены на поддержку проектов по внедрению отечественных IT-решенией. Уже сейчас поддержано 97 проектов, к участию в механизме поддержки привлечены 23 кредитных организации, отмечают в Минцифры.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных