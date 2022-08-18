Минцифры предложило облегчить правила льготного кредитования для IT-компаний

Кредиты на эти проекты выдают уполномоченные банки по льготной ставке от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний она не превышает 3% годовых. К 1 августа был сформирован портфель кредитных соглашений на общую сумму порядка 52,2 млрд руб., которые будут направлены на поддержку проектов по внедрению отечественных IT-решенией. Уже сейчас поддержано 97 проектов, к участию в механизме поддержки привлечены 23 кредитных организации, отмечают в Минцифры.