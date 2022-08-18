Правительство Германии снизило НДС на потребление газа до 7%
Правительство Германии приняло решение временно снизить НДС на потребление газа с 19 до 7%. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.
«Правительство сегодня приняло решение снизить на определенный срок НДС на использование газа до 7%», — сообщил Шольц (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что пониженная ставка будет действовать до 31 марта 2024 г.
По словам канцлера, в ближайшее время правительство примет новые меры поддержки граждан и предприятий в условиях энергетического кризиса. Шольц подчеркнул, что главной задачей остается сохранение единства страны в непростых экономических условиях.
Решение снизить НДС на потребление газа было принято на фоне введения дополнительного коммунального сбора за электроэнергию. С 1 октября этого года жители Германии должны будут платить его в течение полутора лет (до конца марта 2024 года). Размер сбора составит 2,419 цента за кВтч. Так, дополнительные расходы на газ для средней семьи, состоящей из четырех человек, составят около 480 евро в год без учета НДС.
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