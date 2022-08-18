Правительство Германии снизило НДС на потребление газа до 7%

Решение снизить НДС на потребление газа было принято на фоне введения дополнительного коммунального сбора за электроэнергию. С 1 октября этого года жители Германии должны будут платить его в течение полутора лет (до конца марта 2024 года). Размер сбора составит 2,419 цента за кВтч. Так, дополнительные расходы на газ для средней семьи, состоящей из четырех человек, составят около 480 евро в год без учета НДС.