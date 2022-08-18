Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроении

По словам Путина, у российских судостроителей есть все необходимое для успешного развития отрасли, включая опыт и научный потенциал, а также ресурсную и промышленную базу. Необходимо поддержать инициативы российских судостроителей, внутренних поставщиков и заказчиков, провести модернизацию верфей, а также предусмотреть финансовые механизмы, чтобы Россия могла в том числе нарастить возможности и Северного морского пути, добавил президент.