Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроении
Добиться тотального импортозамещения невозможно, однако России необходимо достичь технологического суверенитета в сфере судостроения, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.
«Мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения... Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно», – сказал глава государства.
По словам Путина, у российских судостроителей есть все необходимое для успешного развития отрасли, включая опыт и научный потенциал, а также ресурсную и промышленную базу. Необходимо поддержать инициативы российских судостроителей, внутренних поставщиков и заказчиков, провести модернизацию верфей, а также предусмотреть финансовые механизмы, чтобы Россия могла в том числе нарастить возможности и Северного морского пути, добавил президент.
Путин также отметил, что импортозамещение может повлиять на параметры уже запущенных проектов, однако необходимо сделать все возможное для сведения этого влияния к минимуму.
Ранее в мае правительство приняло решение продлить сроки реализации инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота на два года на фоне антироссийских санкций.
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