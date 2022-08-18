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Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроении

Ведомости

Добиться тотального импортозамещения невозможно, однако России необходимо достичь технологического суверенитета в сфере судостроения, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию судостроительной отрасли.

«Мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения... Все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно», – сказал глава государства.

По словам Путина, у российских судостроителей есть все необходимое для успешного развития отрасли, включая опыт и научный потенциал, а также ресурсную и промышленную базу. Необходимо поддержать инициативы российских судостроителей, внутренних поставщиков и заказчиков, провести модернизацию верфей, а также предусмотреть финансовые механизмы, чтобы Россия могла в том числе нарастить возможности и Северного морского пути, добавил президент.

Путин также отметил, что импортозамещение может повлиять на параметры уже запущенных проектов, однако необходимо сделать все возможное для сведения этого влияния к минимуму.

Ранее в мае правительство приняло решение продлить сроки реализации инвестпроектов по строительству судов рыбопромыслового флота на два года на фоне антироссийских санкций.

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Ранее по теме: В России продлили сроки строительства рыбопромысловых объектов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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