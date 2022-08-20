Reuters: Россия третий месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Импорт нефти из России в Китай резко вырос в 2022 г., потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года. Также страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть на мировом рынке: по данным Bloomberg, в начале июля обсуждался диапазон в $40-60 за баррель.