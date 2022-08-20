Reuters: Россия третий месяц остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, передает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
По данным китайской таможни, в июле импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил 7,15 млн т. Это на 7,6% больше, чем год назад, свидетельствуют данные таможенного управления.
Россия поставляла Китаю в июле около 1,68 млн баррелей нефти в сутки, однако такой объем оказался ниже рекордных показателей мая, когда КНР получала 2 млн баррелей. Страна является крупнейшим покупателем нефти в России, отмечает агентство.
С начала года импорт из РФ в Китай составил 48,45 млн т, что на 4,4% больше, чем в прошлом году. Москва по-прежнему отстает от Саудовской Аравии, которая, как пишет Reuters, поставила 49,84 млн т.
Закупки нефти в России, по данным таможни, вытеснили поставки энергоносителей из Анголы и Бразилии: импорт нефти из этих стран за год сократился на 27% и 58% соответственно. Венесуэла и Иран из-за опасений санкций США в июле вовсе не поставляли нефть в Китай.
Импорт из Малайзии, которая в последние два года часто служила пунктом перевалки нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 183% в годовом исчислении до 3,34 млн т по сравнению с 2,65 млн т в июне, отмечает Reuters.
В июне агентство писало, что Россия в мае 2022 г. экспортировала в Китай на 55% больше нефти по сравнению с маем прошлого года и стала крупнейшим поставщиком Пекина, обогнав Саудовскую Аравию.
Импорт нефти из России в Китай резко вырос в 2022 г., потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года. Также страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть на мировом рынке: по данным Bloomberg, в начале июля обсуждался диапазон в $40-60 за баррель.