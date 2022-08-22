Объем внешней ненефтяной торговли ОАЭ превысил $273 млрд за полгода

ОАЭ в конце мая возобновили поставки нефти в Европу после того, как местные импортеры начали отказываться закупать российское сырье на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Последний раз ОАЭ отправляли нефтяные грузы в Европу в мае 2020 г., в самом начале пандемии COVID-19.