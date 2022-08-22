Объем внешней ненефтяной торговли ОАЭ превысил $273 млрд за полгода
Объем ненефтяной внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые превысил показатель в 1 трлн дирхамов (примерно $273 млрд) за полугодие, сообщил в своем Twitter премьер-министр страны и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
«Впервые объем нашей [ОАЭ] внешней торговли в отраслях, не связанных с нефтью, превысил 1 трлн дирхамов за первую половину текущего года. На данный момент он составляет 1 трлн 58 млрд дирхамов, а показатели экономического роста на 17% превышают прошлогодние за указанный период», — написал он.
24 июля стало известно, что объем инвестиций ОАЭ в экономику Москвы вырос в 4,4 раза. Восточные партнеры, по данным властей, в основном вкладывают средства в проекты в технологической сфере.
Кроме того, согласно данным Федерального центра конкурентоспособности и статистики, ненефтяная внешняя торговля ОАЭ приблизилась к 500 млрд дирхамов в I квартале 2022 г., что на 20,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года, писало агентство Emirates.
ОАЭ в конце мая возобновили поставки нефти в Европу после того, как местные импортеры начали отказываться закупать российское сырье на фоне проведения спецоперации на территории Украины. Последний раз ОАЭ отправляли нефтяные грузы в Европу в мае 2020 г., в самом начале пандемии COVID-19.
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