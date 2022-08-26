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Экономика

В Грузии рассчитывают за пять лет снизить долю РФ в экспорте вина до 40%

Ведомости

Увеличение поставок на рынки США и Европы может привести к сокращению доли России в экспорте вина до 40% в течение пяти лет, сообщил глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла в интервью Business Media Georgia.

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%... Вообще, мы очень усердно работаем на других рынках – Великобритании, Германии... Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», – рассказал он.

По данным Национального агентства вина, в 2021 г. Грузия экспортировала почти 1,1 млн бутылок вина, что стало рекордным показателем. К 2025 г. власти республики рассчитывают продавать около 5 млн бутылок на американском рынке, подчеркнул Мехузла.

За первое полугодие Грузия экспортировала вина на $98 млн, 60% экспорта пришлось на Россию. В 2021 г. доля российского рынка составила 57%, что меньше аналогичных показателей как до винного эмбарго 2006-2012 гг., введенного Россией, так и после.

Летом 2019 г., на фоне ухудшения отношений между Москвой и Тбилиси, в Госдуме рассматривали вопрос о введении нового эмбарго на вина и боржоми из Грузии. Идею не поддержал президент России Владимир Путин, и тема винных санкций в отношении Грузии, как рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин, была закрыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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