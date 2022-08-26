В Грузии рассчитывают за пять лет снизить долю РФ в экспорте вина до 40%
Увеличение поставок на рынки США и Европы может привести к сокращению доли России в экспорте вина до 40% в течение пяти лет, сообщил глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла в интервью Business Media Georgia.
«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%... Вообще, мы очень усердно работаем на других рынках – Великобритании, Германии... Мы думаем, что примерно через пять лет доля России в экспорте вина упадет ниже 40%», – рассказал он.
По данным Национального агентства вина, в 2021 г. Грузия экспортировала почти 1,1 млн бутылок вина, что стало рекордным показателем. К 2025 г. власти республики рассчитывают продавать около 5 млн бутылок на американском рынке, подчеркнул Мехузла.
За первое полугодие Грузия экспортировала вина на $98 млн, 60% экспорта пришлось на Россию. В 2021 г. доля российского рынка составила 57%, что меньше аналогичных показателей как до винного эмбарго 2006-2012 гг., введенного Россией, так и после.
Летом 2019 г., на фоне ухудшения отношений между Москвой и Тбилиси, в Госдуме рассматривали вопрос о введении нового эмбарго на вина и боржоми из Грузии. Идею не поддержал президент России Владимир Путин, и тема винных санкций в отношении Грузии, как рассказал замглавы МИД РФ Григорий Карасин, была закрыта.
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