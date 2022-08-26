Пражский городской суд объявил банкротом чешское подразделение Сбербанка
Городской суд Праги признал банкротом Sberbank CZ, чешскую структуру банковской группы Sberbank Europe, сообщило агентство СТК.
Слушание по рассмотрению требований кредиторов назначено на 6 октября, в этот же день будет проведено собрание кредиторов. Арбитражным управляющим банка останется Йиржина Лужова.
Как уточняет издание, на конец июня у Sberbank CZ были «десятки тысяч» кредиторов, общая сумма обязательств оценивается в почти 61,8 млрд крон (около $2,5 млрд), просрочены более чем на 30 дней в июне были обязательства на сумму 42,3 млрд крон (около $1,7 млрд). При этом номинальная стоимость активов составляет примерно 61,6 млрд крон, или почти $2,5 млрд. В отчете арбитражного управляющего уточняется, что наиболее ценными активами Sberbank CZ являются права требования к 49 000 получателям кредитов на сумму свыше 51 млрд крон (около $2,07 млрд).
Деньги в Sberbank CZ также хранили муниципальные власти населенных пунктов Чехии – в нем находятся 2,4 млрд крон ($97 млн) края Высочина, у Пардубицкого края – 53 млн крон ($2,15 млн), у города Свитави – 72 млн крон ($2,9 млн), у Хрудима – 26 млн крон (чуть более $1 млн).
В начале мая Чешский национальный банк отозвал у Sberbank CZ лицензию, после чего Пражский городской суд принял решение о ликвидации организации.
Издание со ссылкой на подведомственное министерству финансов Чехии финансово-аналитическое управление (FAÚ) сообщило, что российский Сбербанк формально через австрийскую компанию Sberbank Europe владеет чешским подразделением, но не контролирует его, поэтому активы Sberbank CZ не попадают под антироссийские санкции.