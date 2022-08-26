Пражский городской суд объявил банкротом чешское подразделение Сбербанка

Как уточняет издание, на конец июня у Sberbank CZ были «десятки тысяч» кредиторов, общая сумма обязательств оценивается в почти 61,8 млрд крон (около $2,5 млрд), просрочены более чем на 30 дней в июне были обязательства на сумму 42,3 млрд крон (около $1,7 млрд). При этом номинальная стоимость активов составляет примерно 61,6 млрд крон, или почти $2,5 млрд. В отчете арбитражного управляющего уточняется, что наиболее ценными активами Sberbank CZ являются права требования к 49 000 получателям кредитов на сумму свыше 51 млрд крон (около $2,07 млрд).