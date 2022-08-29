Газета
Экономика

Independent: почти каждый четвертый британец не собирается включать отопление зимой из-за цен

Ведомости

Практически каждый четвертый житель Великобритании не планирует включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию, сообщила газета Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes. Опрос был проведен в период с 29 по 30 июля до объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении ценового порога счетов за энергию в пятницу 26 августа. 

В пятницу, 26 августа, Ofgem объявило о повышении границы потребительских счетов на электричество и газ на 80%. Годовой счет среднего домохозяйства, по данным организации, вырастет с £ 1,971 до £ 3,549. 

Социологи опросили более 2000 взрослых британцев, как они отреагируют на повышение цен на энергию зимой. 23% ответили, что не будут включать отопление вообще, среди семей с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 27%. 7 из 10 человек (69%) заявили, что будут включать отопление реже, а каждый 10 (11%) сказал, что возьмет кредит для оплаты счетов на энергию, причем последний показатель снова вырос среди тех, у кого есть дети до 18 лет. 

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Либерал-демократы, заказавшие опрос, предупредили, что семьи вынуждены принимать «душераздирающие решения», поскольку страна «находится на грани худшего кризиса стоимости жизни за последнее столетие».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных