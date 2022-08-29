Independent: почти каждый четвертый британец не собирается включать отопление зимой из-за цен
Практически каждый четвертый житель Великобритании не планирует включать отопление этой зимой из-за рекордного роста цен на энергию, сообщила газета Independent со ссылкой на исследование консалтинговой компании Savanta ComRes. Опрос был проведен в период с 29 по 30 июля до объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении ценового порога счетов за энергию в пятницу 26 августа.
В пятницу, 26 августа, Ofgem объявило о повышении границы потребительских счетов на электричество и газ на 80%. Годовой счет среднего домохозяйства, по данным организации, вырастет с £ 1,971 до £ 3,549.
Социологи опросили более 2000 взрослых британцев, как они отреагируют на повышение цен на энергию зимой. 23% ответили, что не будут включать отопление вообще, среди семей с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 27%. 7 из 10 человек (69%) заявили, что будут включать отопление реже, а каждый 10 (11%) сказал, что возьмет кредит для оплаты счетов на энергию, причем последний показатель снова вырос среди тех, у кого есть дети до 18 лет.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Либерал-демократы, заказавшие опрос, предупредили, что семьи вынуждены принимать «душераздирающие решения», поскольку страна «находится на грани худшего кризиса стоимости жизни за последнее столетие».
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