Independent: почти каждый четвертый британец не собирается включать отопление зимой из-за цен

Социологи опросили более 2000 взрослых британцев, как они отреагируют на повышение цен на энергию зимой. 23% ответили, что не будут включать отопление вообще, среди семей с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 27%. 7 из 10 человек (69%) заявили, что будут включать отопление реже, а каждый 10 (11%) сказал, что возьмет кредит для оплаты счетов на энергию, причем последний показатель снова вырос среди тех, у кого есть дети до 18 лет.