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Экономика

Белоусов допустил спад ВВП РФ в 2022 году ниже 3%

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Снижение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне ниже 3%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«Если суммировать все эти выводы, тенденции, о которых я сейчас говорил, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим», — заявил Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства.

Белоусов добавил, что в 2023 г. спад может оказаться ниже 1%. По его словам, такая тенденция создает «очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024–2025 г.».

Кроме того, по словам Белоусова, инфляция в России за год может составить 12-13% с учетом тенденций, которые проявляются уже сейчас. Он отметил, что такое положение дел гораздо оптимистичнее и позитивнее прогнозов, которые делались несколько месяцев назад. Спад потребления, по прогнозу Белоусова, составит около 4,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных