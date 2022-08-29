Белоусов допустил спад ВВП РФ в 2022 году ниже 3%
Снижение ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне ниже 3%, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
«Если суммировать все эти выводы, тенденции, о которых я сейчас говорил, то могу сказать, что в этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим», — заявил Белоусов, его слова приводит пресс-служба правительства.
Белоусов добавил, что в 2023 г. спад может оказаться ниже 1%. По его словам, такая тенденция создает «очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024–2025 г.».
Кроме того, по словам Белоусова, инфляция в России за год может составить 12-13% с учетом тенденций, которые проявляются уже сейчас. Он отметил, что такое положение дел гораздо оптимистичнее и позитивнее прогнозов, которые делались несколько месяцев назад. Спад потребления, по прогнозу Белоусова, составит около 4,2%.
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