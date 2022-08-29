Белоусов допустил спад ВВП РФ в 2022 году ниже 3%

Кроме того, по словам Белоусова, инфляция в России за год может составить 12-13% с учетом тенденций, которые проявляются уже сейчас. Он отметил, что такое положение дел гораздо оптимистичнее и позитивнее прогнозов, которые делались несколько месяцев назад. Спад потребления, по прогнозу Белоусова, составит около 4,2%.