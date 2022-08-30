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Экономика

В Goldman Sachs допустили ускорение инфляции в Британии выше 22% в 2023 году

Ведомости

Инфляция в Великобритании может превысить 22% в следующем году при сохранении высоких цен на газ в ближайшие месяцы, считают аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

В Goldman Sachs пояснили, что сохранение высоких газовых цен вынудит Великобританию увеличить предельные цены на электроэнергию еще на 80% в январе, что, в свою очередь, может привести к пиковой инфляции в 22,4% и снижению ВВП королевства на 3,4%.

В случае если цены на энергоносители будут умеренными, инфляция на пике будет существенно ниже и составит 14,8%. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы подтолкнуть экономику Великобритании к рецессии, считают аналитики. Данный прогноз еще более мрачен, отмечает Bloomberg, по сравнению с ожиданиями экономистов Citigroup, допускающих рост цен на 18,6%. Банк Англии при этом ожидает инфляцию на уровне 13% к концу года.

В конце прошлой недели управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) сообщило о повышении стоимости электроэнергии в Великобритании с 1 октября на 80% до 3 549 фунтов стерлингов ($4 200) в год.

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что годовая инфляция в стране выросла до 10,1% по итогам июля с 9,4% в июне. По итогам мая она достигла 9,1%. Это стало самым высоким значением за последние 40 лет и самым высоким показателем среди стран G7. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат.

4 августа Банк Англии сообщил, что экономика Великобритании, как ожидается, войдет в рецессию уже в IV квартале. В регуляторе отметили, что инфляционное давление в королевстве значительно усилилось – главным образом из-за существенного повышения оптовых цен на газ и рисков, связанных с ограничением поставок российского газа в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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