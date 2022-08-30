В Goldman Sachs допустили ускорение инфляции в Британии выше 22% в 2023 году

В случае если цены на энергоносители будут умеренными, инфляция на пике будет существенно ниже и составит 14,8%. Тем не менее этого достаточно для того, чтобы подтолкнуть экономику Великобритании к рецессии, считают аналитики. Данный прогноз еще более мрачен, отмечает Bloomberg, по сравнению с ожиданиями экономистов Citigroup, допускающих рост цен на 18,6%. Банк Англии при этом ожидает инфляцию на уровне 13% к концу года.