Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки
Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.
«Там и срок продлеваем же», — отметил президент (цитата по ТАСС).
Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее попросил президента Путина продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 г. «В 2024 г. программа заканчивается, а крупные застройщики только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока — конечно, им хочется видеть перспективу бизнеса здесь на более долгосрочный период, и мы просили бы вас рассмотреть возможность продлить дальневосточную ипотеку», — отмечал Чекунов.
С предложением продлить программу выступали и кредитные организации. В частности, ВТБ предлагал изменить максимальную сумму кредита по программе до 9 млн руб., а также продлить ее действие до 2030 г. По мнению представителей банка, это позволит нарастить объем всех продаж по ней на 30%.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.