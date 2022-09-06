Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.