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Экономика

Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Ведомости

Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.

«Там и срок продлеваем же», — отметил президент (цитата по ТАСС).

Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее попросил президента Путина продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 г. «В 2024 г. программа заканчивается, а крупные застройщики только начали поворачиваться в сторону Дальнего Востока — конечно, им хочется видеть перспективу бизнеса здесь на более долгосрочный период, и мы просили бы вас рассмотреть возможность продлить дальневосточную ипотеку», — отмечал Чекунов.

С предложением продлить программу выступали и кредитные организации. В частности, ВТБ предлагал изменить максимальную сумму кредита по программе до 9 млн руб., а также продлить ее действие до 2030 г. По мнению представителей банка, это позволит нарастить объем всех продаж по ней на 30%.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. и продлится до 2025 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и развитие местного строительного рынка. Раньше кредит могли получить только местные жители, потом действие льготной программы в рамках программы трудовой мобильности было расширено и на людей, которые переезжают работать на Дальний Восток.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных