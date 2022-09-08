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Экономика

Минэкономразвития оценило спад экономики России по итогам года в менее 3%

Ведомости

Спад экономики России по итогам текущего года составит менее 3%, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, выступая на сессии Московского финансового форума. 

«Если в марте — апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадет в этом году процентов на 10, а пессимисты — на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», — сказала Крючкова (цитата по ТАСС).

Накануне в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.

В конце августа Минэкономразвития оценило спад ВВП России за семь месяцев в 1,1%. В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – в 0,5%. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных