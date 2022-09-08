Минэкономразвития оценило спад экономики России по итогам года в менее 3%
Спад экономики России по итогам текущего года составит менее 3%, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, выступая на сессии Московского финансового форума.
«Если в марте — апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадет в этом году процентов на 10, а пессимисты — на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», — сказала Крючкова (цитата по ТАСС).
Накануне в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.
В конце августа Минэкономразвития оценило спад ВВП России за семь месяцев в 1,1%. В конце июля Минэкономразвития оценило спад ВВП России во II квартале в 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за полугодие – в 0,5%. Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что ситуация в целом складывается лучше, чем прогнозировалось весной.
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