Платежная система «Мир» может заработать в Таиланде в течение трех месяцев

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше чем через два-три месяца как минимум», – сказала она.