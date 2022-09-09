Платежная система «Мир» может заработать в Таиланде в течение трех месяцев
Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Таиланде через два-три месяца, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора туристического управления королевства Титипорн Маненате.
«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше чем через два-три месяца как минимум», – сказала она.
По словам Маненате, переговоры между сторонами уже ведутся.
На сайте платежной системы уточняется, что сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Он отметил, что переговоры ведутся на уровне центральных банков, и уточнил, что в июле удалось договориться «о своего рода дорожной карте». Говоря о сроках реализации этой инициативы, Лавров уверен, что «это состоится достаточно скоро». Также МИД России ранее сообщал о переговорах об использовании карты «Мир» в КНР, Азербайджане и Египте. Готовность обсуждать использование «Мира» в своей стране также выразил глава минфина Никарагуа Иван Акоста.