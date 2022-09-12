Скидка на российскую нефть Urals сократилась с $40 до $20 за баррель

Как отмечает издание, к 22 февраля 2022 г. российская Urals росла вслед за Brent и достигла почти $100 за баррель. В результате ограничений, введенных в Евросоюзе и США, России пришлось перестраивать логистические цепочки и спешно переориентировать отгрузки на азиатский рынок, в основном в Китай и Индию. Разрыв с Brent начал увеличиваться, хотя обычно дисконт на Urals к Brent не превышал $3 за баррель. Весной скидка доходила до $40/барр., но с конца августа российские компании поставляют нефть марки Urals в Азию с дисконтом к Brent в среднем $20-30/барр.