Скидка на российскую нефть Urals сократилась с $40 до $20 за баррель
Скидка на российскую нефть марки Urals по сравнению с нефтью Brent уменьшилась с $40 до $20 за баррель, сообщил на Международном Байкальском риск-форуме заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, ранее скидка была такой высокой в связи с подорожанием фрахта российских судов, отсутствием страховки сделок и нежеланием банков предоставлять аккредитивы. «Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – рассказал Дерюшкин.
Как отмечает издание, к 22 февраля 2022 г. российская Urals росла вслед за Brent и достигла почти $100 за баррель. В результате ограничений, введенных в Евросоюзе и США, России пришлось перестраивать логистические цепочки и спешно переориентировать отгрузки на азиатский рынок, в основном в Китай и Индию. Разрыв с Brent начал увеличиваться, хотя обычно дисконт на Urals к Brent не превышал $3 за баррель. Весной скидка доходила до $40/барр., но с конца августа российские компании поставляют нефть марки Urals в Азию с дисконтом к Brent в среднем $20-30/барр.
15 июля стало известно, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Пока что Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую Brent.