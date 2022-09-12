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Экономика

Скидка на российскую нефть Urals сократилась с $40 до $20 за баррель

Ведомости

Скидка на российскую нефть марки Urals по сравнению с нефтью Brent уменьшилась с $40 до $20 за баррель, сообщил на Международном Байкальском риск-форуме заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ранее скидка была такой высокой в связи с подорожанием фрахта российских судов, отсутствием страховки сделок и нежеланием банков предоставлять аккредитивы. «Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – рассказал Дерюшкин.

Как отмечает издание, к 22 февраля 2022 г. российская Urals росла вслед за Brent и достигла почти $100 за баррель. В результате ограничений, введенных в Евросоюзе и США, России пришлось перестраивать логистические цепочки и спешно переориентировать отгрузки на азиатский рынок, в основном в Китай и Индию. Разрыв с Brent начал увеличиваться, хотя обычно дисконт на Urals к Brent не превышал $3 за баррель. Весной скидка доходила до $40/барр., но с конца августа российские компании поставляют нефть марки Urals в Азию с дисконтом к Brent в среднем $20-30/барр.

15 июля стало известно, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе. Такие планы активизировались после того, как западные страны ввели ряд санкций в отношении российской нефти в ответ на спецоперацию на Украине. Пока что Россия экспортирует нефть под брендом Urals, цена которой выражена в виде скидки на североморскую Brent.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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