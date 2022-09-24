Белоруссия продлила запрет на вывоз зерновых

Речь идет о запрете на вывоз из страны товаров 19 наименований, среди которых пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другое зерно. Мера при этом не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи или в качестве припасов, а также на следующее через территорию Белоруссии транзитом.