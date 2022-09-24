Газета
Экономика

Белоруссия продлила запрет на вывоз зерновых

Ведомости

Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на экспорт зерновых. Об этом сообщается в постановлении Совета министров республики, которое опубликовано на национальном правовом портале.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе.

Постановление также запрещает вывоз зерна «за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».

Речь идет о запрете на вывоз из страны товаров 19 наименований, среди которых пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другое зерно. Мера при этом не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи или в качестве припасов, а также на следующее через территорию Белоруссии транзитом.

Ранее по теме: Путин сообщил о готовности России бесплатно передать нуждающимся странам удобрения

МИДу республики поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении аналогичной меры на таможенной территории ЕАЭС, говорится в документе. Постановление вступило в силу 23 сентября и будет действовать в течение шести месяцев.

На этой неделе из Белоруссии запретили вывозить автомобили, мотоциклы, велосипеды, фармацевтические изделия из вулканизированной резины, смартфоны, ядерные реакторы, двигатели и др. В постановлении сообщалось, что ограничения коснутся также экспортных процессов со странами – членами ЕАЭС.

В апреле Белоруссия ввела ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров физическими лицами. Разрешалось вывозить до 1 кг — муки (гречневой или пшеничной), отдельных видов круп, сахара, соли, макаронных изделий, до 1 л растительного масла, а также до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных — за исключением консервов для детского питания.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных