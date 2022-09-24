Белоруссия продлила запрет на вывоз зерновых
Белоруссия еще на полгода продлила временный запрет на экспорт зерновых. Об этом сообщается в постановлении Совета министров республики, которое опубликовано на национальном правовом портале.
«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в документе.
Постановление также запрещает вывоз зерна «за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта».
Речь идет о запрете на вывоз из страны товаров 19 наименований, среди которых пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и другое зерно. Мера при этом не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи или в качестве припасов, а также на следующее через территорию Белоруссии транзитом.
МИДу республики поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении аналогичной меры на таможенной территории ЕАЭС, говорится в документе. Постановление вступило в силу 23 сентября и будет действовать в течение шести месяцев.
На этой неделе из Белоруссии запретили вывозить автомобили, мотоциклы, велосипеды, фармацевтические изделия из вулканизированной резины, смартфоны, ядерные реакторы, двигатели и др. В постановлении сообщалось, что ограничения коснутся также экспортных процессов со странами – членами ЕАЭС.
В апреле Белоруссия ввела ограничения на вывоз за пределы ЕАЭС некоторых видов продовольственных товаров физическими лицами. Разрешалось вывозить до 1 кг — муки (гречневой или пшеничной), отдельных видов круп, сахара, соли, макаронных изделий, до 1 л растительного масла, а также до 3 банок консервов мясных, молочных и рыбных — за исключением консервов для детского питания.