Кириенко: на поддержку республик Донбасса и двух областей направят 3,3 млрд рублей
На проекты поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей будет направлено более 3 млрд руб., заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий и Донбасса будет направлено 3,3 млрд руб.», — объявил Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества (цитата по «Известиям»).
Кириенко также отметил, что победителями признаны 493 проекта — 23%, почти каждый четвертый из поступивших проектов признан победителем. По его словам, речь идет как о проектах НКО из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, так и о российских некоммерческих организациях
27 сентября завершились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 30 сентября в 15:00 в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав России. Кроме того, представитель Кремля анонсировал «объемное выступление» Путина. Песков уточнил, что это не послание президента Федеральному собранию.
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