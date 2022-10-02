Темпы заполнения газовых хранилищ Европы снизились на 30%
ПХГ Европы сейчас заполнены на 87,83%, что составляет около 95,3 млрд куб. м. газа. По сравнению с показателями сентября прошлого года закачка в подземные хранилища остается на прежнем уровне, а средний уровень заполненности ПХГ по состоянию на 30 сентября примерно на 13 п. п. выше, чем в 2021 г.
Евросоюз ранее перевыполнил установленный Еврокомиссией план по заполнению подземных хранилищ газа на 80% к 1 ноября: согласно данным GIE, на 17 сентября европейские хранилища были заполнены на 85,6%.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ.