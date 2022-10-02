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Экономика

Темпы заполнения газовых хранилищ Европы снизились на 30%

Ведомости

Средние темпы заполнения подземных хранилищ газа Евросоюза упали за месяц на 30%. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), которые приводит РБК, темпы закачки газа сократились до 0,25 п. п. в сутки.

ПХГ Европы сейчас заполнены на 87,83%, что составляет около 95,3 млрд куб. м. газа. По сравнению с показателями сентября прошлого года закачка в подземные хранилища остается на прежнем уровне, а средний уровень заполненности ПХГ по состоянию на 30 сентября примерно на 13 п. п. выше, чем в 2021 г.

Евросоюз ранее перевыполнил установленный Еврокомиссией план по заполнению подземных хранилищ газа на 80% к 1 ноября: согласно данным GIE, на 17 сентября европейские хранилища были заполнены на 85,6%.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных