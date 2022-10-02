Темпы заполнения газовых хранилищ Европы снизились на 30%

ПХГ Европы сейчас заполнены на 87,83%, что составляет около 95,3 млрд куб. м. газа. По сравнению с показателями сентября прошлого года закачка в подземные хранилища остается на прежнем уровне, а средний уровень заполненности ПХГ по состоянию на 30 сентября примерно на 13 п. п. выше, чем в 2021 г.