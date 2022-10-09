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Экономика

В Зимбабве допустили использование бартера в торговле с Россией

Ведомости

Зимбабве выступает за наращивание товарооборота с Россией и допускает возможность торговли между двумя странами за счет бартерных схем. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спикер нацсобрания парламента южноафриканского государства Джейкоб Муденда.

Муденда считает, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. По его словам, Зимбабве импортирует из РФ пшеницу и удобрения, а Хараре поставляет Москве табак и другие продукты.

Вопрос бартерной торговли «подлежит обсуждению», отметил спикер нацсобрания парламента. 

«Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты», — сказал Муденда.

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Ранее делегация Афганистана прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими официальными лицами. Стороны обсуждали бартерную торговлю и поставки российских нефти и пшеницы. 

Участники внешнеэкономической деятельности стали чаще обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) по вопросам о внешнеторговых бартерных сделках, сообщил в июле «Ведомостям» представитель ФТС. Возможность перехода участников ВЭД на бартерные сделки в связи с «неприемлемостью» расчетов в долларах и евро допустил министр финансов Антон Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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