В Зимбабве допустили использование бартера в торговле с Россией
Зимбабве выступает за наращивание товарооборота с Россией и допускает возможность торговли между двумя странами за счет бартерных схем. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил спикер нацсобрания парламента южноафриканского государства Джейкоб Муденда.
Муденда считает, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. По его словам, Зимбабве импортирует из РФ пшеницу и удобрения, а Хараре поставляет Москве табак и другие продукты.
Вопрос бартерной торговли «подлежит обсуждению», отметил спикер нацсобрания парламента.
«Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты», — сказал Муденда.
Ранее делегация Афганистана прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими официальными лицами. Стороны обсуждали бартерную торговлю и поставки российских нефти и пшеницы.
Участники внешнеэкономической деятельности стали чаще обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) по вопросам о внешнеторговых бартерных сделках, сообщил в июле «Ведомостям» представитель ФТС. Возможность перехода участников ВЭД на бартерные сделки в связи с «неприемлемостью» расчетов в долларах и евро допустил министр финансов Антон Силуанов.