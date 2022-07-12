В ФТС сообщили об учащении запросов на бартерные сделки

Источник в РСПП, впрочем, заверил, что ряд крупных компаний рассматривают возможность бартера и в целом готовы к такому формату торговли. Он уточнил, что требуются разъяснения от профильных ведомств, каким образом корректно проводить такие сделки. «Бартером много лет никто не занимался, правоприменительная практика по этому поводу, по сути, отсутствует. Чтобы заключать такие сделки, надо точно понимать правила игры: нюансы валютного контроля, налогообложения, взаимодействия с финансовым сектором и т. д.», – заявил собеседник. По его словам, эта мера вряд ли станет системной, но в краткосрочной перспективе она позволит решить проблемы отдельных компаний, которые столкнулись со сложностями в расчетах за доллары и евро.