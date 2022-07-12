В ФТС сообщили об учащении запросов на бартерные сделки

В ФТС сообщили об учащении запросов на бартерные сделкиТаможня поддерживает распространение такого формата торговли
Участники внешнеэкономической деятельности стали чаще обращаться в Федеральную таможенную службу (ФТС) по вопросам о внешнеторговых бартерных сделках, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС. По его словам, таможня поддерживает распространение такого формата внешнеторговых операций.
Ранее возможность перехода участников ВЭД на бартерные сделки в связи с «неприемлемостью» расчетов в долларах и евро допустил министр финансов Антон Силуанов.
«Очевидно, что расчеты в евро или в долларах для нас неприемлемы. Остаются рубли или валюта, которой мы доверяем, или импорт, который для нас интересен, – заявил Силуанов. – Мы не планируем переходить на бартер, но если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать». Для упрощения бартера возможна организация централизованного клиринга, добавил Силуанов.
Товарообменные операции во внешней торговле не запрещены: они регулируются ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Согласно ст. 45 «Порядок контроля за осуществлением внешнеторговых бартерных сделок и их учета», такие операции могут осуществляться лишь при условии обмена равноценными по стоимости товарами. В случае возникновения диспаритета по цене эта разница должна быть компенсирована одной из сторон. За контроль и учет бартерных сделок отвечает ФТС.
Как говорил «Ведомостям» близкий к кабинету министров источник, недавно в правительстве прорабатывали возможность бартера по некоторым странам. Материалы, подготовленные ведомствами, были направлены в Российский союз промышленников и предпринимателей, чтобы объединение распространило их по компаниям, уточнил собеседник «Ведомостей». Пока, по его словам, интереса не возникло.
Источник в РСПП, впрочем, заверил, что ряд крупных компаний рассматривают возможность бартера и в целом готовы к такому формату торговли. Он уточнил, что требуются разъяснения от профильных ведомств, каким образом корректно проводить такие сделки. «Бартером много лет никто не занимался, правоприменительная практика по этому поводу, по сути, отсутствует. Чтобы заключать такие сделки, надо точно понимать правила игры: нюансы валютного контроля, налогообложения, взаимодействия с финансовым сектором и т. д.», – заявил собеседник. По его словам, эта мера вряд ли станет системной, но в краткосрочной перспективе она позволит решить проблемы отдельных компаний, которые столкнулись со сложностями в расчетах за доллары и евро.
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