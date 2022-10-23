Силуанов рассказал о непрозрачных зонах в обороте табака
По его словам, Минфин заинтересован в наведении порядка на рынке табака «как никто другой», так как речь идет о «деньгах для бюджета».
«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — сказал Силуанов.
В России для спиртных напитков полную прослеживаемость обеспечивает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), для табачного рынка должен действовать аналогичный механизм, считает министр. По его словам, «должной ответственности за нарушения нет».
В Минфине ранее отмечали, что контролировать табачную сферу сложно, поскольку ее курируют несколько ведомств, в числе которых Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС. Силуанов напомнил о внесении в правительство ряда законодательных инициатив, которые направлены на ужесточение контроля за табачным рынком.
Так, в июне Минфин предложил ввести лицензирование для производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Согласно инициативе, производители должны будут регистрировать основное оборудование для производства, государственный контроль за производством и оборотом товаров на табачном рынке будет опираться на маркировку «Честный знак». Силуанов ожидает, что законопроект Госдума примет в текущем году.
Летом прошлого года Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Как отмечалось в документе, потери федерального бюджета из-за ухода части табачного рынка в теневой сектор в 2019 г. оценивались в 70-100 млрд руб., а в 2020 г. потери ориентировочно составили 50 млрд руб. Ведомство оценивало долю нелегального оборота табачных изделий в 15% в 2019 г., а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса она упала до 7%.