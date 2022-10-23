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Экономика

Силуанов рассказал о непрозрачных зонах в обороте табака

Ведомости

В табачной сфере остается много непрозрачных зон, несмотря на обязательную маркировку, необходимо создать систему прослеживаемости по аналогии с ЕГАИС, которая действует для спиртных напитков. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Минфин заинтересован в наведении порядка на рынке табака «как никто другой», так как речь идет о «деньгах для бюджета». 

«Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше», — сказал Силуанов.

В России для спиртных напитков полную прослеживаемость обеспечивает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), для табачного рынка должен действовать аналогичный механизм, считает министр. По его словам, «должной ответственности за нарушения нет».

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В Минфине ранее отмечали, что контролировать табачную сферу сложно, поскольку ее курируют несколько ведомств, в числе которых Минсельхоз, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ФНС и ФТС. Силуанов напомнил о внесении в правительство ряда законодательных инициатив, которые направлены на ужесточение контроля за табачным рынком.

Так, в июне Минфин предложил ввести лицензирование для производства и импорта табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Согласно инициативе, производители должны будут регистрировать основное оборудование для производства, государственный контроль за производством и оборотом товаров на табачном рынке будет опираться на маркировку «Честный знак». Силуанов ожидает, что законопроект Госдума примет в текущем году.

Летом прошлого года Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Как отмечалось в документе, потери федерального бюджета из-за ухода части табачного рынка в теневой сектор в 2019 г. оценивались в 70-100 млрд руб., а в 2020 г. потери ориентировочно составили 50 млрд руб. Ведомство оценивало долю нелегального оборота табачных изделий в 15% в 2019 г., а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса она упала до 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных