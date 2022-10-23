Силуанов рассказал о непрозрачных зонах в обороте табака

Летом прошлого года Минфин предложил ввести уголовную ответственность за производство и оборот табачных изделий без лицензии. Как отмечалось в документе, потери федерального бюджета из-за ухода части табачного рынка в теневой сектор в 2019 г. оценивались в 70-100 млрд руб., а в 2020 г. потери ориентировочно составили 50 млрд руб. Ведомство оценивало долю нелегального оборота табачных изделий в 15% в 2019 г., а в 2020 г. ввиду закрытия границ и каналов продаж из-за пандемии коронавируса она упала до 7%.