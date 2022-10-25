Минпромторг предложил распространить действие проекта tax free на новые регионы
Минпромторг подготовил проект документа, который распространяет действие пилотного проекта tax free на Забайкальский и Красноярский края и на Амурскую и Иркутскую области. Текст проекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«В связи с необходимостью стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья и их финансовых трат в городах, расположенных в регионах, география проекта постановления расширена за счет участия ряда субъектов: Амурской области, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края», — сказано в пояснительной записке к проекту.
В перечень зон, в которых будет действовать tax free, в новой редакции войдут приграничные с Китаем территории. Уточняется, что по итогам прошлого года и первого полугодия 2022 г. доля покупок граждан КНР по чекам tax free составила около 40%. «Полагаем, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов и соответствующей контрсанкцией со стороны Российской Федерации необходимо расширять туристический поток в данном направлении», — считают авторы законопроекта.
Предполагается, что утверждение поправок «позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок».
С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, поясняли ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.
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