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Минпромторг предложил распространить действие проекта tax free на новые регионы

Ведомости

Минпромторг подготовил проект документа, который распространяет действие пилотного проекта tax free на Забайкальский и Красноярский края и на Амурскую и Иркутскую области. Текст проекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи с необходимостью стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья и их финансовых трат в городах, расположенных в регионах, география проекта постановления расширена за счет участия ряда субъектов: Амурской области, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В перечень зон, в которых будет действовать tax free, в новой редакции войдут приграничные с Китаем территории. Уточняется, что по итогам прошлого года и первого полугодия 2022 г. доля покупок граждан КНР по чекам tax free составила около 40%. «Полагаем, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов ‎и соответствующей контрсанкцией со стороны Российской Федерации необходимо расширять туристический поток в данном направлении», — считают авторы законопроекта.

Предполагается, что утверждение поправок «позитивно отразится ‎на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок». 

С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, поясняли ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных