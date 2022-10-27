Сечин назвал введение потолка цен на энергоресурсы нарушением суверенитета

В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».