Сечин назвал введение потолка цен на энергоресурсы нарушением суверенитета
Введение ценового лимита на энергоресурсы является покушением на основы суверенитета, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным"», – цитирует его ТАСС.
Подобные ограничения не касаются, например, США, наживающихся на ими же спровоцированном энергокризисе, добавил Сечин.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главным ограничением в рамках пакета стал ценовой потолок на российскую нефть. Эта мера вступит в силу 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов.
В то же время президент России Владимир Путин не раз предупреждал западные страны, что Россия не станет продавать энергоресурсы в ущерб себе. Во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» российский лидер заявил, что Россия не будет поставлять топливо тем странам, которые введут ценовой потолок на нефть. До этого Путин в ходе ВЭФа отметил, что идея введения ценового потолка является «чушью и бредом».
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