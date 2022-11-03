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Экономика

Банк Англии повысил ключевую ставку до 3%

Ведомости

Банк Англии по итогам ноябрьского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,75 п. п. до 3% с 2,25% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора. В последний раз регулятор поднимал ставку до 3% в 2008 г. 

Уточняется, что Банк Англии поднимает ставку восьмой раз подряд. Все девять членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставки, причем за повышение ставки на 0,75 п. п. проголосовали семь человек, а за 0,75 п. п. и 0,25 п. п. — по одному. Повышение ставки сразу на 0,75 п. п. стало максимальным с 1989 г. 

В последний раз регулятор повысил ключевую ставку на заседании в сентябре на 0,5 п. п. — с 1,75% до 2,25%. Банк Англии начал последовательно повышать ставку в декабре 2021 г., тогда он увеличил ее с 0,1 до 0,25%. В феврале 2022 г. ставка выросла до 0,5%, в марте — до 0,75%, в мае — до 1%, в июне — до 1,25%, в августе — до 1,75%. Следующее заседание по ставке состоится 15 декабря.

По последним данным Бюро национальной статистики Великобритании, по итогам сентября инфляция в стране вновь ускорилась до рекордных 10,1% после 9,9% в августе. Вместе с тем Банк Англии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы. Так, регулятор ожидает сокращения ВВП Великобритании на 0,5% в третьем квартале, что говорит о начале рецессии, которая может продлиться в течение восьми кварталов. Банк Англии также прогнозирует пиковую инфляцию на уровне 10,9% вместо 13%, спрогнозированных ранее.

Накануне, 2 ноября, ФРС США в четвертый раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п. до 3,75-4%. Помимо этого, 27 октября Европейский центральный банк принял решение повысить базовую ставку сразу на 0,75 п. п. — до 2%, что позволит скорее вернуть инфляцию к среднесрочному целевому показателю в 2%. Также ставка по депозитам была повышена до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных