Глава МВФ заявила о серьезной угрозе глобальной торговой системе

10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. Общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн.