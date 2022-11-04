Глава МВФ заявила о серьезной угрозе глобальной торговой системе
Глобальная торговая система находится под серьезной угрозой, торговые ограничения ведут к росту мировых цен, заявила директор – распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на церемонии открытия Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.
«Растет число торговых ограничений и несбалансированных субсидий. Особым приоритетом [для стран по всему миру] является отмена торговых ограничений, связанных с продовольствием, которые приводят к росту мировых цен и отсутствию продовольственной безопасности», — сказала Георгиева (цитата по ТАСС).
По ее словам, «торговая политика рискует стать источником экономической фрагментации, от которой страдают все страны». Разделение международного сообщества и торговли на два блока может привести к ежегодным потерям 1,5% ВВП по всем мире, считают в МВФ. В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель превысит 3% ВВП.
Георгиева считает необходимым «прояснить правила торговли, особенно путем решения таких вопросов, как сельскохозяйственные и промышленные субсидии». Она призвала заключить новые соглашения об открытии рынков в ключевых областях современной экономики, в том числе в цифровой торговле и содействии инвестициям.
Кроме того, по мнению директора фонда, «восстановление эффективного урегулирования споров в ВТО обеспечит определенность и стабильность политики, необходимые для инвестиций, создания рабочих мест и экономического роста».
Ранее аналитики МВФ сообщили, что на фоне энергетического кризиса стоимость проживания в европейских странах в 2022 г. по сравнению с 2021 г. вырастет на 7%, а в 2023 г. — на 9%. В МВФ подчеркнули, что текущий энергетический кризис в Европе был спровоцирован практически полным прекращением импорта энергоресурсов из России.
10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. Общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн.