Базовая инфляция в США достигла 40-летнего максимума
Базовая инфляция в США, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, выросла до 6,6% в годовом выражении по итогам сентября, что стало максимальным значением с августа 1982 г., следует из данных минтруда страны.
За сентябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 0,6%, повторив рост на аналогичную величину, зафиксированный в августе. Общая же инфляция в годовом выражении (достигшая 40-летнего максимума в июне) замедлилась в сентябре до 8,2% после 8,3% в сентябре и 8,5% в августе. Рост этого показателя за месяц составил 0,4% после 0,1% месяцем ранее.
Наибольший рост продемонстрировали цены на жилье (+0,7%), продукты питания (+0,8%) и медицинские услуги (+1%), что частично компенсировало падение цен на бензин на 4,9%. В годовом выражении цены на электроэнергию выросли на 19,8%, а на продукты питания – на 11,2%. Арендная плата за жилье в годовом исчислении достигла максимальных значений за всю историю наблюдений.
Как пишет Bloomberg, данные минтруда оказались хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста базовой инфляции в сентябре на 0,4% и общей – на 0,2%. По оценке агентства, представленная статистика вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) еще сильнее повысить ключевую ставку.
21 сентября ФРС США в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п. до 3-3,25%. Согласно опубликованным материалам, большинство членов комитета видят ставку на уровне 4,25-4,5% к концу 2022 г.
Это повышение ставки стало пятым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Позже ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г. 27 июля ставка была поднята на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых.
10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. Общий объем, который может быть «стерт» замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн.
Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас в свою очередь заявил о снижении курсов некоторых валют, что говорит о том, что долги для развивающихся стран становятся «более обременительными», на что влияют и повышающиеся процентные ставки. Президент ВБ добавил, что сейчас речь об экономическом развитии не идет и скорее имеет место быть «обратный ход».
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