Bloomberg: Евросоюз потратил $105 млрд на заполнение газохранилищ

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее призвало Европу принять срочные меры для того, чтобы избежать риска нехватки природного газа в следующем году. В настоящее время газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 95%, что на 5% выше среднего уровня заполнения за пять лет, следует из отчета МЭА. Однако авторы доклада предупреждают, что «подушка безопасности», которая появилась за счет текущего объема заполнения хранилищ, а также недавнего снижения цен на газ и теплой погоды, не должна привести к «чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».