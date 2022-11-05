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Bloomberg: Евросоюз потратил $105 млрд на заполнение газохранилищ

Ведомости

После начала российской спецоперации на Украине европейские страны потратили колоссальные $105 млрд на заполнение газовых хранилищ, передает Bloomberg.

Агентство ссылается на предварительный расчет брюссельского аналитического центра Bruegel. По данным эксперта центра Бена Маквильямса, при средних ценах на газ в 140 евро за мегаватт-час общая стоимость избыточного газа в хранилищах Евросоюза с апреля по октябрь могла достичь 107 млрд евро ($104,8 млрд).

Европейские страны получали 40% своего газа из России, сейчас показатель составляет менее 20%, пишет Bloomberg. Если зима будет холодной, начнется «новая гонка за наполнением резервуаров», но потенциально уже без 15-20% поставок из РФ, считают эксперты. 

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«Цены на следующее лето очень высоки, что отражает риск того, что хранилища будут израсходованы этой зимой», — говорит руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее призвало Европу принять срочные меры для того, чтобы избежать риска нехватки природного газа в следующем году. В настоящее время газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 95%, что на 5% выше среднего уровня заполнения за пять лет, следует из отчета МЭА. Однако авторы доклада предупреждают, что «подушка безопасности», которая появилась за счет текущего объема заполнения хранилищ, а также недавнего снижения цен на газ и теплой погоды, не должна привести к «чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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