Bloomberg: Евросоюз потратил $105 млрд на заполнение газохранилищ
После начала российской спецоперации на Украине европейские страны потратили колоссальные $105 млрд на заполнение газовых хранилищ, передает Bloomberg.
Агентство ссылается на предварительный расчет брюссельского аналитического центра Bruegel. По данным эксперта центра Бена Маквильямса, при средних ценах на газ в 140 евро за мегаватт-час общая стоимость избыточного газа в хранилищах Евросоюза с апреля по октябрь могла достичь 107 млрд евро ($104,8 млрд).
Европейские страны получали 40% своего газа из России, сейчас показатель составляет менее 20%, пишет Bloomberg. Если зима будет холодной, начнется «новая гонка за наполнением резервуаров», но потенциально уже без 15-20% поставок из РФ, считают эксперты.
«Цены на следующее лето очень высоки, что отражает риск того, что хранилища будут израсходованы этой зимой», — говорит руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд.
Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее призвало Европу принять срочные меры для того, чтобы избежать риска нехватки природного газа в следующем году. В настоящее время газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 95%, что на 5% выше среднего уровня заполнения за пять лет, следует из отчета МЭА. Однако авторы доклада предупреждают, что «подушка безопасности», которая появилась за счет текущего объема заполнения хранилищ, а также недавнего снижения цен на газ и теплой погоды, не должна привести к «чрезмерно оптимистичным выводам о будущем».