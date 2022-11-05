Правительство продлило программу субсидирования аэропортов юга и центра России

В октябре Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительную поддержку аэропортам юга и центра России, в которых временно был приостановлен прием авиарейсов. По его словам, сумма дополнительных субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил премьер.