Правительство продлило программу субсидирования аэропортов юга и центра России
Российское правительство продолжит выделять средства из бюджета на субсидии аэропортам юга и центральной части страны. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Субсидии получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Отмечается, что аэропорты в этих частях страны теряют доходы из-за временного ограничения полетов.
В октябре Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительную поддержку аэропортам юга и центра России, в которых временно был приостановлен прием авиарейсов. По его словам, сумма дополнительных субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил премьер.
Росавиация ввела ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортах (Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты) и продлевала их более 30 раз. 14 октября Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов до 22 октября 2022 г.