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Правительство продлило программу субсидирования аэропортов юга и центра России

Ведомости

Российское правительство продолжит выделять средства из бюджета на субсидии аэропортам юга и центральной части страны. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидии получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Отмечается, что аэропорты в этих частях страны теряют доходы из-за временного ограничения полетов.

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В октябре Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительную поддержку аэропортам юга и центра России, в которых временно был приостановлен прием авиарейсов. По его словам, сумма дополнительных субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил премьер.

Росавиация ввела ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортах (Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты) и продлевала их более 30 раз. 14 октября Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов до 22 октября 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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