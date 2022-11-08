Путин допустил замедление инфляции до 5% к началу следующего года
К началу 2023 г. инфляция в России может замедлиться до 5% и даже ниже, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
«У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в I квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Путин также отметил, что зарплаты граждан должны расти темпами выше инфляции, особенно это касается семей с детьми. Глава государства поручил правительству держать на контроле тему доходов семей с детьми и другие социальные вопросы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал инфляцию к концу года в диапазоне от 12 до 12,4%, что лучше прогноза инфляции на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев.
По данным Росстата, с 25 по 31 октября 2022 г. инфляция составила 0,07%. По состоянию на 31 октября она замедлилась до 12,69% в годовом выражении, уточнили в Минэкономразвития.
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