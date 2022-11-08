Путин допустил замедление инфляции до 5% к началу следующего года

«У нас действительно, хочу подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в I квартале следующего года она должна приблизиться к пяти и чуть меньше процентов», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).